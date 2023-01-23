Житель Юнтолово показал, что делать, если жена закрыла дома. Не пытайтесь это повторить

Житель Приморского района Петербурга в условиях крайней нужды разбудил в себе дух авантюризма и влез в окно собственной квартиры по простыне. Видео 23 января в редакцию «Фонтанки» прислал читатель из Юнтолово, пояснив, что события происходили минувшей ночью.
читатель «Фонтанки»
На кадрах видно, что подъем дался мужчине непросто. После проникновения на лоджию он упал, а затем долго пытался отдышаться, сматывая ткань. При этом он вслух выругался и сказал, что завтра ему на работу тем же макаром идти.
«По словам соседей, мужика закрыла супруга дома. Сначала пел на весь двор с балкона, потом спустился, сходил куда-то и вновь залез домой по простыне», — пояснил читатель «Фонтанки».