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    Фургон перекрыл переулок в центре Петербурга после ДТП

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    Внедорожник и фургон столкнулись в тихом переулке в центре Петербурга днем 21 января. На месте дежурит скорая, но серьезно пострадавших нет.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото с места аварии «Фонтанке» прислали читатели. Судя по кадрам, перекресток не смогли поделить небольшой грузовик и внедорожник. Легковой автомобиль остался практически без «морды». Фургон после столкновения завалился на бок.

    Как отмечают читатели, врачи сказали, что серьезно никто не пострадал.

    Авария произошла на углу Якубовича и Конногвардейского переулка. По данным «Яндекс.карт», затора на перекрёстке не наблюдается.

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