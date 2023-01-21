Фургон перекрыл переулок в центре Петербурга после ДТП

Внедорожник и фургон столкнулись в тихом переулке в центре Петербурга днем 21 января. На месте дежурит скорая, но серьезно пострадавших нет.
Фото с места аварии «Фонтанке» прислали читатели. Судя по кадрам, перекресток не смогли поделить небольшой грузовик и внедорожник. Легковой автомобиль остался практически без «морды». Фургон после столкновения завалился на бок.
Как отмечают читатели, врачи сказали, что серьезно никто не пострадал.
Авария произошла на углу Якубовича и Конногвардейского переулка. По данным «Яндекс.карт», затора на перекрёстке не наблюдается.