Экс-игрока «Барселоны» Дани Алвеса задержали по делу о домогательствах

Легендарный бразильский футболист Дани Алвес, который считается самым титулованным игроком в истории, задержан полицией в испанской Каталонии. Об этом 20 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональных правоохранительных органов.



Его обвиняют в сексуальных домогательствах к женщине в одном из ночных клубов. Как пишет Daily Mail, футболист уже доставлен в суд. Он даст показания, после чего ему изберут меру пресечения. Бразильца могут как заключить под стражу, так и отпустить под подписку о невыезде.

Алвес признался, что отдыхал в том самом клубе, когда предположительно было совершено преступление, однако свою причастность он отрицает. «Я не знаю, кто эта женщина. Я не знаю ее имени, я не знаю ее, я никогда в жизни ее не видел», — цитирует его газета.

