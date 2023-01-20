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    Экс-игрока «Барселоны» Дани Алвеса задержали по делу о домогательствах

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    Легендарный бразильский футболист Дани Алвес, который считается самым титулованным игроком в истории, задержан полицией в испанской Каталонии. Об этом 20 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональных правоохранительных органов.

    Его обвиняют в сексуальных домогательствах к женщине в одном из ночных клубов. Как пишет Daily Mail, футболист уже доставлен в суд. Он даст показания, после чего ему изберут меру пресечения. Бразильца могут как заключить под стражу, так и отпустить под подписку о невыезде.

    Алвес признался, что отдыхал в том самом клубе, когда предположительно было совершено преступление, однако свою причастность он отрицает. «Я не знаю, кто эта женщина. Я не знаю ее имени, я не знаю ее, я никогда в жизни ее не видел», — цитирует его газета.

    О сексуальном скандале стало известно 1 января. СМИ писали, что в декабре на игрока пожаловалась посетительница одного из ночных клубов Каталонии, которая рассказала, что Алвес якобы засунул руку ей под нижнее белье.

    Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и с 2021 по 2022 год. Также за свою карьеру он играл в «Севилье» (2003–2008), «Ювентусе» (2016–2017), ПСЖ (2017–2019) и Сан-Паулу (2019–2021). Сейчас играет в Мексике. Также он ездил на чемпионат мира в Катар вместе со сборной Бразилии, за которую выступает еще с 2006 года. Является олимпийским чемпионом (2020), чемпионом Испании (6 раз), трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира. На его счету множество других наград и личных достижений.

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