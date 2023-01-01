Легендарного бразильского футболиста обвинили в сексуальных домогательствах

Один из самых титулованных футболистов в истории, бразилец Дани Алвес оказался в центре секс-скандала после отдыха в одном из клубов Барселоны. Посетительница обвинила его совсем не в дружеских намеках.



Как пишет издание ABC, женщина рассказала полицейским, что игрок домогался ее в клубе 30 декабря. По ее словам, Алвес якобы засунул руку ей под нижнее белье. Отмечается, что он покинул заведение до прибытия правоохранителей.



Люди из окружения футболиста отрицают обвинения. Они уверяют, что бразилец действительно отдыхал в этом заведении, однако был там недолго, и за это время «ничего не произошло». ABC добавляет, что 39-летний игрок мексиканского «УНАМ Пумас» в Барселоне проводит свой отпуск.

