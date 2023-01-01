Легендарного бразильского футболиста обвинили в сексуальных домогательствах

Один из самых титулованных футболистов в истории, бразилец Дани Алвес оказался в центре секс-скандала после отдыха в одном из клубов Барселоны. Посетительница обвинила его совсем не в дружеских намеках.
Как пишет издание ABC, женщина рассказала полицейским, что игрок домогался ее в клубе 30 декабря. По ее словам, Алвес якобы засунул руку ей под нижнее белье. Отмечается, что он покинул заведение до прибытия правоохранителей.
Люди из окружения футболиста отрицают обвинения. Они уверяют, что бразилец действительно отдыхал в этом заведении, однако был там недолго, и за это время «ничего не произошло». ABC добавляет, что 39-летний игрок мексиканского «УНАМ Пумас» в Барселоне проводит свой отпуск.
Полиция проводит расследование по факту произошедшего.
Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и с 2021 по 2022 год. Также за свою карьеру он играл в «Севилье» (2003–2008), «Ювентусе» (2016–2017), ПСЖ (2017–2019) и Сан-Паулу (2019–2021). Сейчас играет в Мексике. Также он ездил на чемпионат мира в Катар вместе со сборной Бразилии, за которую выступает еще с 2006 года. Является олимпийским чемпионом (2020), чемпионом Испании (6 раз), трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира. На его счету множество других наград и личных достижений.