Куда пойти 20–22 января: Боуи в Филармонии, бесплатный Строгановский, блокадная выставка под открытым небом, фотолегенды Белоруссии

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этот уик-энд в городе проходит множество локальных выставок и встреч с историками и литераторами. Пока одни рефлексируют над происходящим вокруг в картинах и пытаются «заглотить» действительность, другие рассуждают, как история влияет на отдельных людей. Ну а после серьёзных обсуждений выдохнуть получится на понравившемся джазовом концерте или выставке, посвящённой природе.



Актуальное Застывшие картины блокады — словно в музее

До 21 января, 0+

На минувшей неделе город отметил 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Еще несколько дней после на Манежной площади останутся арт-объекты в виде «застывших картин» из жизни города. Тематическим центром «музея» под открытым небом стала полуторка с зажжёнными фарами — они символизируют «свет и спасение». Неподалёку — инсталляции «Блокадная квартира», «Школьный класс», «Репетиционная комната оркестра». Ежедневно волонтёры набирают группы, чтобы провести горожан по всем объектам. Рассматривать детали «Живых улиц» самостоятельно тоже довольно удобно: все инсталляции озвучены архивными записями блокадной поры.



Строгановский дворец — в подарок 21 января, 0+

В субботу в Строгановский дворец всех пускают бесплатно. Всё благодаря тому, что неделей раньше исполнилось 290 лет со дня рождения одного из его владельцев, коллекционера и благотворителя — графа Александра Строганова. Чтобы получить билет, нужно просто подойти к кассам.



В «Свином рыле» жонглируют образами До 19 февраля, 18+

Художник Павел Назим называет свои работы «инженерной графикой», словно намекая на собственную первую специальность — инженера-теплоэнергетика. Берясь за карандаши, Павел с удовольствием играет словами и образами массовой культуры и в результате создаёт картины, близкие по фантазии к комиксам, по уровню сатиры — к плакатам, по проработанности деталей — к книжным иллюстрациям. На персональной выставке художника в галерее «Свиное рыло» среди прочего показаны картины на «мушкетерскую» тему. Также одним из героев иллюстраций стал некто Марк Шакал, удивительно похожий на Марка Шагала — именитого художника.



Фото: галерея «Свиное рыло» Поделиться Поделиться





В музеях «Поэзия природы» поможет отключиться от проблем С 20 января, 0+

Спокойные пейзажи Лидии Новиковой, которые с пятницы выставляются в музее «Русский левша», традиционны только на первый взгляд. Если присмотреться, окажется, что художница не использует кисти и краски. Образы природы на холсте она собирает при помощи подручных материалов: сухих цветов и трав. Новикова создаёт зверей из пуха, здания — из соломки, поля — из зерна.



Фото: предоставлено музеем «Русский левша» Поделиться Поделиться





Новая повседневность — в РОСФОТО С 21 января, 0+

Коллекцию белорусской фотографии в РОСФОТО собирают с начала 2000-х. На выставке «Превращение. Метареализм в белорусской фотографии 1980–1990-х годов» зрителя знакомят с тремя авторами, которых в профессиональном сообществе многие считают фотографами, открывшими абсолютно новое направление. Александр Угляница, Виктор Каленик и Алексей Труфанов вместе сформировали творческую группировку «МЕТА». Они вышли за пределы официального советского искусства и стремились снимать обыденность так, чтобы через неё проглядывало нечто значимое. На их кадрах — детали и крупные планы и отчаянный поиск новых, непривычных взгляду, визуальных образов.



Кот и кролик поспорят за первенство До 11 апреля, 0+

Выставка «Кот или Кролик?» в Музее истории религии — своеобразное соревнование между символами года по Восточному календарю. По легенде, Будда на свой день рождения позвал животных и предложил им пересечь бурную реку, чтобы его поздравить. Тем, кто сумел это сделать, каждому, он дал власть над одним годом — так образовался 12-летний цикл. А вот очередности прибытия кота и кролика он не отследил — так животным пришлось делить год. А уж как их представляли разные народы и какие легенды вокруг них слагали — можно узнать на выставке.



Фото: предоставлено Музеем истории религии Поделиться Поделиться





Художник поможет «заглотить» реальность До 18 февраля, 18+

На новой выставке в Галерее Марины Гисич в первый месяц нового года экспонируются работы Александра Цикаришвили — скульптора и графика, лидера арт-группы «Север-7». Название экспозиции — «Аллотриофагия». Таким термином в медицине обозначают пищевое расстройство, при котором у человека появляется непреодолимое желание поедать несъедобное. Художник же использует слово, описывая тщетную попытку «переваривания реальности», которую, по его мнению, лучше «поскорее сожрать, чтобы забыть». Зал галереи словно бы становится капсулой времени, в которой вместе сосуществуют вещи, казалось бы, несочетаемые: разнообразные артефакты и «слепки» временных слоёв вперемешку с медийным шумом. Вход на «Аллотриофагию» свободный.

На сцене Молодые артисты возвели движение в абсолют

20 января, 19:00, 12+

В Театре на Моховой представляют «Парафраз». Спектакль студентов четвертого курса Арвида Зеланда из РГИСИ вырос из этюдов по танцу, фехтованию, сценическому бою и пластике. Движение тут заменяет актерам слова и понятия «дом, уют, любовь», наравне с другими значимыми для человека понятиями, и передаются через него же. Жанр постановки в театре определяют как «пластическую композицию в двух фразах, рассказанную через синтез танца, сценического движения и вокала» и подчёркивают, что происходящее будет понятно людям, говорящим на любых языках.



Романтика любви — в комедии «Я тоже тебя люблю» 21 января, 19:15, 16+

История любви главных героев длиной в четверть века, лёгшая в основу лирической комедии «Я тоже тебя люблю» по пьесе драматурга Бернарда Слэйда «Там же, тогда же», стала одним из самых лиричных спектаклей театра «Легенда». Благодаря музыкальному обрамлению и ярким танцевальным номерам постановка Саши Сергеева получила, как уверяют в театре, «особую глубину». Хиты прошлых лет становятся тут неким третьим действующим лицом и сопровождают персонажей на протяжении четверти века.

В главных ролях — Кирилл Ульянов и Олеся Чака. Их герои бросают вызов общепринятым нормам и поднимаются над условностями.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Послушать музыку musicAeterna ушла в авангард 20 января, 20:00, 0+

В Доме радио продолжают популяризировать творчество композиторов, чьи имена, вероятно, не слишком известны широкой публике. В эту пятницу на камерном концерте солисты оркестра musicAeterna исследуют музыкальные открытия раннесоветского авангарда и обращаются к композициям Иосифа Шиллингера, Ивана Вышнеградского, Эдисона Денисова, Гавриила Попова. Каждый из них — искатель нового звучания.



Эксперименты и новизна — в Шведской церкви 20 января, 20:00, 12+



В Шведской церкви святой Екатерины дают Новогодний хоровой концерт, посвящённый времени. Программа экспериментаторская: она состоит из 12 песен и имитирует структуру календаря. Слушатели услышат музыку современного венгерского композитора Дъёрдя Лигети, его эстонского коллеги Вельо Тормиса, а также сочинения Георгия Свиридова и Филипа Гласса.

Академизм и джаз — друг за другом 20 и 21 января, 18+

В пятницу посетители джаз-клуба Игоря Бутмана будут слушать программу «Чайковский in jazz. Времена года» от «Фонограф-Джаз-Трио». По-новому должен прозвучать «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» и «саундтреки» к зиме, весне, лету. Вечер же субботы в клубе станет «посвящением» джазовому пианисту-виртуозу Оскару Питерсону. Помимо его композиций, музыканты исполнят вещи, написанные Дюком Эллингтоном и бразильским гитаристом Луисом Бонфа, пианистом Флетчером Хендерсоном, «королём свинга» Бенни Гудманом и другими джазменами-основоположниками.



Филармония заговорит на языке Боуи 22 января, 20:00, 6+

В петербургской Филармонии Академический симфонический оркестр и дирижер Алексей Ньяга устраивают «Подношение Дэвиду Боуи». Избранные песни — Rebel rebel, Life on Mars, Heroes и другие — звучат в симфонической обработке.

Любич, Антоха МС и другие — с «Антон тут рядом» 22 января, 19:00, 0+

Ну а на Новой сцене Александринского театра вечером воскресенья — концерт благотворительного фонда «Антон тут рядом». Вместе со студентами-оркестрантами и их кураторами импровизировать, громыхать и петь собираются Антоха МС, Kedr Livanskiy, Женя Любич, Маша Hima и Саша Алмазова. На фон для большей яркости будет выведена видеоинсталляция с абстрактными работами художников.



Узнать новое Ужасы столкновений выявят в языке 20 января, 18:30, 18+

В Фонтанном доме научный редактор издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий в пятницу говорит о международных конфликтах и их восприятии. Вопросы на повестке: как проговариваются грядущие столкновения, каким образом уже происходящие проживаются и переживаются людьми и как культура влияет на память об этих событиях. Ответы на встрече будут искать на примере событий XX века и представят сборник «Слова и конфликты: язык противостояния и эскалация Гражданской войны в России».



Блокада, стихи, слова — тема для «всматривания» 20 января, 19:00, 18+

«Человек никогда не бывает один» — так называется лекция-разговор о блокадном творчестве поэтов Натальи Крандиевской и Татьяны Гнедич. О жизни и стихах обеих женщин в онлайн-формате расскажет слушателям Полина Барскова. В 2020 году в издательстве Ивана Лимбаха вышло её исследование «Седьмая щелочь. Тексты и судьбы блокадных поэтов». На страницах книги Барскова тщательно вглядывается в образы и язык, пытаясь понять, как слова могут отразить, передать и сохранить в сознании то неописуемое, что пережили люди в блокаду. Эти поиски начались с вопроса, заданного самой себе: как говорить о боли такого уровня, если никогда её не испытывал.

Видео и перформанс — от студентов ИТМО 21 января, 19:00, 22 января, 17:00, 16+

В этот уик-энд на Новой сцене Александринского театра два дня подряд будут проходить финальные презентации работ участников совместного лектория Университета ИТМО и Лаборатории новых медиа «Видео и киноискусство: проблемы, имена, определения». Авторы поговорят о процессе работы, сложностях выбора и представления тем.



Об открытиях 1980-х расскажут в Маяковке 22 января, 17:00, 16+ В 1981 году на культурной карте города появился не только рок-клуб на улице Рубинштейна, но и ещё одна важная точка. На улице Петра Лаврова (ныне Фурштатской) открылся «Клуб-81», объединивший литераторов, до этого печатавшихся преимущественно в самиздате. О том, кого и как притянуло к себе новое место, в воскресенье расскажет историк, сотрудник отдела петербурговедения Маяковки и автор телеграм-канала «Корги-комсорги» Дмитрий Козлов. Нужна регистрация.



На экранах Якутское кино снова в тренде С 19 января, 16+

В прокате — новая работа Дмитрия Давыдова, благодаря которому вот уже как несколько лет критики говорят о подъёме якутского кино. Режиссёр, удививший публику мистическим хоррором «Пугало» про шаманку, на этот раз выпустил историю скорее лирическую. Главный герой «Молодости» — сорокалетний мужчина, который после поисков счастья в большом городе возвращается в деревню и видит, как за годы изменилась жизнь его друзей.

Советский сёрфинг — в «Пути за мечтой» С 19 января, 12+

На экраны вышла документальная картина режиссера Константина Кокорева «Путь за мечтой»: она о том, как журналист Николай Попов, однажды узнав, что такое сёрфинг, загорелся идей, смастерил свою первую доску по описанию в журнале и начал популяризировать абсолютно новый спорт в Советском Союзе. Одновременно с историей Николая в ленте рассказывается о современных сёрферах и их путешествиях.



«Хоккей навсегда» — о драме преследования С 19 января, 12+

Из зарубежных новинок — чешско-словацко-латвийская драма, которая в оригинале называется Smečka, то есть «Стая», а в российском прокате была обозначена как «Хоккей навсегда». Тема спортивная тут подается бок о бок с вопросами о силе и травле. Молодому игроку хоккейной команды нужно вписаться в новый коллектив, где его, как оказывается, не ждёт абсолютно никто.



Кейдж покажет гнев в «Отзвуках прошлого» С 19 января, 18+

Ради Николаса Кейджа в эти выходные стоит смотреть «Отзвуки прошлого» Бретта Доноху. В картине звезда играет стрелка с Дикого Запада, который остепенился, завёл семью и старается забыть о прошлом. Вернуться к делам персонажа заставляет большая трагедия и жажда мести. Примечательно, что для Кейджа это первый опыт работы в вестернах.

