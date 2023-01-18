Музей истории религии посвятит выставку символам года по восточному календарю — Коту и Кролику

Кролик во многих культурах олицетворяет перерождение: в древнеегипетской мифологии с атрибутами кролика изображали Осириса, а у христиан кролик стал символом Пасхи. Ну а многогранность образа котиков доказывать не нужно.



Фото: предоставлено Музеем истории религии Поделиться Поделиться





На небольшой выставке в Музее истории религии представят более тридцати экспонатов, связанных с символами года. Среди них — китайские лубки, японские вотивные таблички (вотивные — предназначенные для подношения божествам), линогравюры, живописные и скульптурные работы с изображениями Кота и Кролика.



По легенде, в свой день рождения Будда собрал животных, пообещав наградить тех, кто перейдет реку. Так появился двенадцатигодичный цикл, благодаря которому маркетологи всего мира знают, что продавать в конце декабря: животные стали символами-покровителями определенного года. Но за очередностью, с которой перешли реку кот и кролик, Будда уследить не смог и назначил их «соправителями» в рамках одного года.



Помимо уже упомянутых примеров, кролик был спутником Эроса и Афродиты и посланцем покровителя ремесел Гермеса. В христианской иконографии кролик, изображенный рядом с Девой Марией, символизирует победу над пороком. Образ кота в культурах не менее многогранен: древние египтяне изображали в виде кота бога Солнца Ра, у богини веселья и радости Баст также была кошачья голова. Ну а в средневековой Франции возникла легенда о том, что одновременно с Иисусом в пещере родились котята — так кошка стала символом Христа. В общем, проект обещается небольшой, но занятный и даже милый.



Выставка «Кот или Кролик?» пройдет в Музее истории религии с 19 января по 11 апреля 2023. 0+

Анастасия Семенович

