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    Музей истории религии посвятит выставку символам года по восточному календарю — Коту и Кролику

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    Кролик во многих культурах олицетворяет перерождение: в древнеегипетской мифологии с атрибутами кролика изображали Осириса, а у христиан кролик стал символом Пасхи. Ну а многогранность образа котиков доказывать не нужно.

    Фото: предоставлено Музеем истории религии
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    На небольшой выставке в Музее истории религии представят более тридцати экспонатов, связанных с символами года. Среди них — китайские лубки, японские вотивные таблички (вотивные — предназначенные для подношения божествам), линогравюры, живописные и скульптурные работы с изображениями Кота и Кролика.

    По легенде, в свой день рождения Будда собрал животных, пообещав наградить тех, кто перейдет реку. Так появился двенадцатигодичный цикл, благодаря которому маркетологи всего мира знают, что продавать в конце декабря: животные стали символами-покровителями определенного года. Но за очередностью, с которой перешли реку кот и кролик, Будда уследить не смог и назначил их «соправителями» в рамках одного года.

    Помимо уже упомянутых примеров, кролик был спутником Эроса и Афродиты и посланцем покровителя ремесел Гермеса. В христианской иконографии кролик, изображенный рядом с Девой Марией, символизирует победу над пороком. Образ кота в культурах не менее многогранен: древние египтяне изображали в виде кота бога Солнца Ра, у богини веселья и радости Баст также была кошачья голова. Ну а в средневековой Франции возникла легенда о том, что одновременно с Иисусом в пещере родились котята — так кошка стала символом Христа. В общем, проект обещается небольшой, но занятный и даже милый.

    Выставка «Кот или Кролик?» пройдет в Музее истории религии с 19 января по 11 апреля 2023. 0+

    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено Музеем истории религии

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