В кинотеатрах расскажут историю первого советского сёрфера

19 января в прокат выходит документальная картина режиссера Константина Кокорева «Путь за мечтой». В центре внимания тут — история Николая Попова. В шестидесятых он, тогда студент геофака МГУ, наткнулся в книге Джека Лондона «Путешествие на Снарке» на описание гавайцев, которые катаются на досках по волнам. Юноша загорелся мечтой попробовать сёрфинг. Начав работать журналистом, он смог узнать больше и раздобыл американские и австралийские журналы, сделал свою первую доску. О нем писали в «Технике — молодежи», после чего о сёрфинге узнали в Советском Союзе.
В фильме параллельно с историей Николая идёт рассказ о современных российских сёрферах, которые путешествуют по стране и открывают новые места для катания, преодолевая трудности в погоне за мечтой.
12+
Федор Дубшан