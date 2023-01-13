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    В кинотеатрах расскажут историю первого советского сёрфера

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    Фото: кадр из фильма
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    19 января в прокат выходит документальная картина режиссера Константина Кокорева «Путь за мечтой». В центре внимания тут — история Николая Попова. В шестидесятых он, тогда студент геофака МГУ, наткнулся в книге Джека Лондона «Путешествие на Снарке» на описание гавайцев, которые катаются на досках по волнам. Юноша загорелся мечтой попробовать сёрфинг. Начав работать журналистом, он смог узнать больше и раздобыл американские и австралийские журналы, сделал свою первую доску. О нем писали в «Технике — молодежи», после чего о сёрфинге узнали в Советском Союзе.

    В фильме параллельно с историей Николая идёт рассказ о современных российских сёрферах, которые путешествуют по стране и открывают новые места для катания, преодолевая трудности в погоне за мечтой.

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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