В прокате — «Отзвуки прошлого», вестерн с Николасом Кейджем

19 января в кино — премьера фильма Бретта Доноху «Отзвуки прошлого». В главной роли — великий и ужасный Николас Кейдж. Здесь он играет Колтона Бриггса, стрелка с Дикого Запада, который остепенился, завёл семью и старается забыть о прошлом. Но прошлое находит его — в лице сына одного из его былых жертв, который из мести убивает жену Бриггса. Вместе с дочерью ковбой отправляется на поиски врага, и кровная месть продолжается.
Фильм снимался в Монтане. Заметим, в работе над картиной принимала участие та же самая специалистка по оружию Ханна Гутьеррес-Рид, которая оказалась позже причастна к трагедии на съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином. Там она также нарушала правила обращения с оружием, неожиданно стреляя в воздух и пугая коллег. В какой-то момент Николас Кейдж пришел в ярость и покинул съемочную площадку. К счастью, не насовсем — было бы жаль, потому что Кейдж никогда ранее не снимался в вестернах, несмотря на свою обширную фильмографию.
16+
Федор Дубшан