Режиссер «Пугала» приступил к съемкам нового фильма о потусторонних силах Якутии

Режиссером фильма стал Дмитрий Давыдов, он же написал сценарий. Это будет четвертый фильм якутского кинематографиста. Непрофессиональный режиссер начал снимать первые фильмы, работая учителем, а потом директором в школе села Амга в Якутии. Первые фильмы он снимал за свой счет и даже брал кредиты. Его кино, которое Давыдов всегда снимает по собственным сценариям, посвящено жизни простых людей в Якутии, их бытовому укладу и верованиям, а также столкновению села и города. Его фильм «Пугало» (2020) — необычный хоррор про шаманку, которая лечит людей, забирая себе их боль, — завоевал множество кинематографических призов. В мае вышла еще одна картина Давыдова — «Нелегал» — о судьбе мигранта.

Начались съемки фолк-хоррора «Граница» про потусторонние силы и духов лесов Якутии. Об этом 23 июня сообщил «Кинопоиск» .

Новый фильм «Граница» расскажет мистическую историю об отце с дочерью, проживающих вдали от города и сталкивающихся с потусторонними силами. Главную роль в фильме играет Вячеслав Шатненко («Холодное золото»), а оператором-постановщиком выступает Иван Семенов, с которым Давыдов снимал «Пугало».



Съемки проходят в Амгинском районе Якутии и продлятся до 5 июля.



Выход фильма ожидается в 2023 году.

