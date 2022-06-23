Режиссер «Пугала» приступил к съемкам нового фильма о потусторонних силах Якутии

Начались съемки фолк-хоррора «Граница» про потусторонние силы и духов лесов Якутии. Об этом 23 июня сообщил «Кинопоиск».
Режиссером фильма стал Дмитрий Давыдов, он же написал сценарий. Это будет четвертый фильм якутского кинематографиста. Непрофессиональный режиссер начал снимать первые фильмы, работая учителем, а потом директором в школе села Амга в Якутии. Первые фильмы он снимал за свой счет и даже брал кредиты. Его кино, которое Давыдов всегда снимает по собственным сценариям, посвящено жизни простых людей в Якутии, их бытовому укладу и верованиям, а также столкновению села и города. Его фильм «Пугало» (2020) — необычный хоррор про шаманку, которая лечит людей, забирая себе их боль, — завоевал множество кинематографических призов. В мае вышла еще одна картина Давыдова — «Нелегал» — о судьбе мигранта.
Новый фильм «Граница» расскажет мистическую историю об отце с дочерью, проживающих вдали от города и сталкивающихся с потусторонними силами. Главную роль в фильме играет Вячеслав Шатненко («Холодное золото»), а оператором-постановщиком выступает Иван Семенов, с которым Давыдов снимал «Пугало».
Съемки проходят в Амгинском районе Якутии и продлятся до 5 июля.
Выход фильма ожидается в 2023 году.