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    В «Свином рыле» покажут ироничную «инженерную графику» Павла Назима

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    Павел Назим называет свои работы «инженерной графикой», отсылая к своей специальности — инженера-теплоэнергетика. Он делает что-то вроде графического воплощения немного абсурдных и ироничных мемов.

    Фото: галерея «Свиное рыло»
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    Графика Павла Назима иногда напоминает плакаты, иногда — иллюстрации к детским книгам. Автор использует приёмы комикса, играет словами и образами массовой культуры. Например, среди его персонажей вы увидите мушкетёров в необычном антураже, также на выставке будет маленький Марк Шакал (именно так).

    Организаторы полагают, что фишка графики теплоэнергетика — в самобытности, минимальных средствах выразительности и привольном воображении. Есть в этих работах и свойственная проектам «Свиного рыла» парадоксальность, ироничность и, конечно, «нескончаемый оптимизм и жизнелюбие», как говорят организаторы. Вещи в наши времена небесполезные.

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    Выставка «Инженерная графика Павла Назима» пройдёт в галерее «Свиное рыло» с 18 января по 19 февраля. Вход свободный.

    18+

    Анастасия Семенович

    Фото: галерея «Свиное рыло»

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