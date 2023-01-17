В «Свином рыле» покажут ироничную «инженерную графику» Павла Назима

Павел Назим называет свои работы «инженерной графикой», отсылая к своей специальности — инженера-теплоэнергетика. Он делает что-то вроде графического воплощения немного абсурдных и ироничных мемов.
Графика Павла Назима иногда напоминает плакаты, иногда — иллюстрации к детским книгам. Автор использует приёмы комикса, играет словами и образами массовой культуры. Например, среди его персонажей вы увидите мушкетёров в необычном антураже, также на выставке будет маленький Марк Шакал (именно так).
Организаторы полагают, что фишка графики теплоэнергетика — в самобытности, минимальных средствах выразительности и привольном воображении. Есть в этих работах и свойственная проектам «Свиного рыла» парадоксальность, ироничность и, конечно, «нескончаемый оптимизм и жизнелюбие», как говорят организаторы. Вещи в наши времена небесполезные.
Выставка «Инженерная графика Павла Назима» пройдёт в галерее «Свиное рыло» с 18 января по 19 февраля. Вход свободный.
18+
Анастасия Семенович