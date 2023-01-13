В прокат выходит чешская драма о хоккее и травле

19 января в кино — чешско-словацко-латвийский фильм «Хоккей навсегда». Главный герой — чешский подросток Давид, который со своей семьёй переезжает в город Злин. Подросток присоединяется к хоккейной команде «Волки», но не может найти там своего места: капитан и его приятели ведут себя, как настоящие волки — по законам стаи, не терпят слабость и не принимают чужаков. Давиду приходится столкнуться с бесконечным потоком травли.
На чешском языке фильм так и называется «Стая» (Smečka). Для режиссера Томаса Поленски это дебют в игровом кино: до этого он работал над документальными фильмами о спорте. Хоккей для него — не случайное слово: Поленски провел 16 лет в юношеской команде, а его сестра — капитан сборной Чехии.
На Злинском кинофестивале фильм получил специальный приз жюри, а позже снискал успех на множестве международных фестивалей, в том числе стал первой чешской картиной на престижном Международном фестивале в Пусане в Южной Корее.
16+
Федор Дубшан