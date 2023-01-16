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    В «Росфото» покажут работы метареалистов «Минской школы»

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    Проект, посвящённый белорусской фотографии 1980–90-х, составят работы Александра Угляницы, Виктора Каленика и Алексея Труфанова. Экспозицию приурочат к программе «РОСФОТО — 20 лет». Вы увидите более ста сорока оригинальных отпечатков из коллекции «Росфото».

    © Александр Угляница. Без названия. 1980
    © Александр Угляница. Без названия. 1980Фото: пресс-служба «Росфото»
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    В 1983 году несколько минских фотографов объединились в группу «МЕТА». Ставрополец Александр Угляница и минчанин Виктор Каленик, пятикурсники Белорусского государственного театрально-художественного института, познакомились с первокурсником Алексеем Труфановым с Украины. Анонсируя нынешнюю выставку, в «Росфото» подчёркивают, что интерес к фотографии у всех троих возник из-за нехватки актуальных визуальных образов, что визуальную информацию нужно было «обнаружить и добыть». Инструментом в этом процессе стала фотография.

    Необходимость «добывать» образы в свою очередь возникла не на пустом месте. Она была частью процессов, которые происходили в советском обществе со второй половины 1970-х годов, когда формировались молодёжные сообщества, в которых люди расширяли свой взгляд на мир с помощью музыки, фотографии, литературы, изобразительного искусства. Центрами этих процессов стали в том числе вузы столиц республик СССР.

    Выставка «Превращение. Метареализм в белорусской фотографии 1980–1990-х годов» пройдёт на втором этаже Парадного корпуса «Росфото» с 21 января по 19 марта 2023 года.

    16+

    Анастасия Семенович

    © Александр Угляница. Без названия. 1980
    © Александр Угляница. Без названия. 1980Фото: пресс-служба «Росфото»

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