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    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    80 лет прорыва блокады Ленинграда

    Fontanka.Digital

    Сверкали прожектора, горели факелы Ростральных колонн. Как Петербург отметил 80-летие прорыва блокады

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    Горели факелы Ростральных колонн, сверкали прожектора над Петербургом. В среду, 18 января, город отметил 80-летие прорыва блокады Ленинграда.

    В родной город приехал президент РФ Владимир Путин. Глава государства посетил мемориал «Рубежный камень» на Невском пятачке, где сражался и был ранен его отец, и Пискаревское кладбище, где в братской могиле похоронен его брат.

    В Музее обороны и блокады Ленинграда Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, экскурсию по новой экспозиции для него провел губернатор Петербурга Александр Беглов.

    В честь годовщины Манежную площадь превратили в «Живые улицы», которые наглядно показывают, что жизнь в блокадном городе продолжалась несмотря ни на что.

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