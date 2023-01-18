Сверкали прожектора, горели факелы Ростральных колонн. Как Петербург отметил 80-летие прорыва блокады

Горели факелы Ростральных колонн, сверкали прожектора над Петербургом. В среду, 18 января, город отметил 80-летие прорыва блокады Ленинграда.
В родной город приехал президент РФ Владимир Путин. Глава государства посетил мемориал «Рубежный камень» на Невском пятачке, где сражался и был ранен его отец, и Пискаревское кладбище, где в братской могиле похоронен его брат.
В Музее обороны и блокады Ленинграда Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, экскурсию по новой экспозиции для него провел губернатор Петербурга Александр Беглов.
В честь годовщины Манежную площадь превратили в «Живые улицы», которые наглядно показывают, что жизнь в блокадном городе продолжалась несмотря ни на что.