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    Глава Минпросвещения: Участники спецоперации смогут преподавать в школах

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    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что участники боевых действий на Украине в дальнейшем смогут преподавать в школах основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Такую мысль он высказал в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

    При этом он подчеркнул, что для работы в школе нужна определенная подготовка, поэтому и отбор педагогов должен быть соответствующий, пишет 19 января «Газета.ru».

    Минпросвещения уже утвердило программу школьного образования, в которую будут включены блоки военной подготовки на ОБЖ и уроки о СВО на истории.

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    ОБЖШколаСергей КравцовСпецоперация на Украине
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