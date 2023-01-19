Глава Минпросвещения: Участники спецоперации смогут преподавать в школах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что участники боевых действий на Украине в дальнейшем смогут преподавать в школах основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Такую мысль он высказал в эфире программы «Поздняков» на НТВ.



При этом он подчеркнул, что для работы в школе нужна определенная подготовка, поэтому и отбор педагогов должен быть соответствующий, пишет 19 января «Газета.ru».

Минпросвещения уже утвердило программу школьного образования, в которую будут включены блоки военной подготовки на ОБЖ и уроки о СВО на истории.