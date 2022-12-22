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    Минпросвещения утвердило школьную программу с начальной военной подготовкой

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    Программа школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка на ОБЖ и блок о спецоперации на Украине на уроках истории, утверждена.

    «Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации 22 декабря.

    В этот же день зарегистрирован приказ с подписью министра просвещения Сергея Кравцова, датированный 23 ноября.

    О том, что в российских школах со следующего учебного года появится курс НВП, Кравцов сообщил в начале ноября. Курс будет преподаваться в старших классах в рамках двух новых модулей для ОБЖ.

    На уроках истории, как следует из документа, в списке тем «воссоединение России с Крымом и Севастополем, специальная военная операция».

    Как объяснял Кравцов, в образовательную программу включат элементы начальной военной подготовки в рамках ОБЖ на базовом уровне. Дополнительно разработан курс по внеурочной деятельности, который могут добавить в учебный план с 6 класса только с согласия педагогического и родительского сообщества.

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