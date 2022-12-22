Минпросвещения утвердило школьную программу с начальной военной подготовкой

Программа школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка на ОБЖ и блок о спецоперации на Украине на уроках истории, утверждена.

«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», — говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации 22 декабря.

В этот же день зарегистрирован приказ с подписью министра просвещения Сергея Кравцова, датированный 23 ноября.

О том, что в российских школах со следующего учебного года появится курс НВП, Кравцов сообщил в начале ноября. Курс будет преподаваться в старших классах в рамках двух новых модулей для ОБЖ.