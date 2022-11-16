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    Кравцов: Военную подготовку в школах включат в учебный план при согласии родителей и педагогов

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    Курс по начальной военной подготовке, который планируют ввести в российских школах, будет внеурочным. Его смогут включать в учебный план, если так решат родители и педагоги. Об этом заявил 16 ноября глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

    «В федеральные основные образовательные программы включены элементы начальной военной подготовки в рамках ОБЖ на базовом уровне и для специализированных классов, кадетских, казачьих и других. Дополнительно разработали курс по внеурочной деятельности, включение которого в учебный план определяется решением педагогического коллектива и родителей», — отметил он.

    Ранее сообщалось, что курс будет обязательным, в его программе предусмотрены полевые выезды. Запустить курс планируют со следующего года.

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