Кравцов: Военную подготовку в школах включат в учебный план при согласии родителей и педагогов

Курс по начальной военной подготовке, который планируют ввести в российских школах, будет внеурочным. Его смогут включать в учебный план, если так решат родители и педагоги. Об этом заявил 16 ноября глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.



«В федеральные основные образовательные программы включены элементы начальной военной подготовки в рамках ОБЖ на базовом уровне и для специализированных классов, кадетских, казачьих и других. Дополнительно разработали курс по внеурочной деятельности, включение которого в учебный план определяется решением педагогического коллектива и родителей», — отметил он.