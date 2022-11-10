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    Военная подготовка в школах будет включать в себя полевые выезды

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    Полевые выезды будут предусмотрены в программе основ военной подготовки. Сам предмет будет обязательным. Об этом 10 ноября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

    По её словам, курс будут преподавать школьникам с пятого по десятый класс. Полевые выезды предусмотрены именно в десятом. Это, по её заявлению, «реакция на многочисленные обращения родительского сообщества» в адрес фракции «Справедливая Россия — за Правду».

    Лантратова добавила, что, по мнению лидера фракции Сергея Миронова, учить предмету должны, в том числе, участники специальной военной операции. Это поможет решить вопрос трудоустройства для тех, кто вернулся с СВО.

    Напомним, накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах со следующего учебного года появится курс начальной военной подготовки. По словам главы ведомства, курс подготовят до 1 января, далее его протестируют, и он будет доступен с осени.

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