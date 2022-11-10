Военная подготовка в школах будет включать в себя полевые выезды

Полевые выезды будут предусмотрены в программе основ военной подготовки. Сам предмет будет обязательным. Об этом 10 ноября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

По её словам, курс будут преподавать школьникам с пятого по десятый класс. Полевые выезды предусмотрены именно в десятом. Это, по её заявлению, «реакция на многочисленные обращения родительского сообщества» в адрес фракции «Справедливая Россия — за Правду».

