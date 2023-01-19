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    Смотрите, как петербуржцы окунаются в крещенские купели. А вы спали или купались?

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Ночь с 18 на 19 января была особенной для многих петербуржцев, которые решили искупаться на Крещение. Как это проходило в Озерках, запечатлел для вас фотограф «Фонтанки». Желающих столько, что выстроилась очередь.

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    Из-за оттепели, спровоцировавшей таяние льда, в этом году купелей меньше, чем в прошлом, — около 20 в десяти районах Петербурга. Нет их в Центральном, Адмиралтейском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Приморском районах, в том числе из-за недостатка льда. В Ленобласти оборудованных мест больше 30. Где в городе можно окунуться, как это делать безопасно и не получить штраф, читайте на «Фонтанке».

    А вы окунаетесь в воду на Крещение?

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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