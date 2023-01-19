Смотрите, как петербуржцы окунаются в крещенские купели. А вы спали или купались?

Ночь с 18 на 19 января была особенной для многих петербуржцев, которые решили искупаться на Крещение. Как это проходило в Озерках, запечатлел для вас фотограф «Фонтанки». Желающих столько, что выстроилась очередь.
Из-за оттепели, спровоцировавшей таяние льда, в этом году купелей меньше, чем в прошлом, — около 20 в десяти районах Петербурга. Нет их в Центральном, Адмиралтейском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Приморском районах, в том числе из-за недостатка льда. В Ленобласти оборудованных мест больше 30. Где в городе можно окунуться, как это делать безопасно и не получить штраф, читайте на «Фонтанке».