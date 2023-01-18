Крещение в Петербурге: где окунуться, зачем беречь голову и как не получить штраф

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург готовится к крещенским купаниям. В этом году православному торжеству не подыграла погода и число купелей сократили. «Фонтанка» рассказывает, где в городе можно окунуться и как это сделать безопасно.

Когда купаются на Крещение



Окунаться можно после освящения купелей. Большинство купелей будут освящены 18 января после службы в Сочельник. В некоторых местах священников будут приглашать для ритуала в сам праздник, 19 января. Так, главную городскую купель у Петропавловской крепости освятит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 19 января в 13:00.



«Чин великого освящения воды, который проходит один раз в год, один и тот же: что после службы в Сочельник 18 января, что после литургии 19 января. Поэтому идти в купель следует просто после освящения служителем», — рассказал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» иерей Богдан Полевой.



Где окунуться на Крещение в Петербурге

В этом году в городе оборудовали 21 купель в 11 районах города: Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Невском, Петроградском, Пушкинском и Фрунзенском. Сопровождать процесс будут 300 сотрудников МЧС, 25 единиц техники, в том числе 5 плавсредств.



Список адресов купелей в Петербурге от МЧС. В Адмиралтейском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Приморском и Центральном районах власти купели не организуют, в том числе из-за недостатка льда.

Петербуржцам рекомендуют использовать только официальные места для купания. В прошлом году в городе не было зафиксировано происшествий. Однако в области женщина утонула на Крещение. В Гатчинском районе после прыжка в самодельную купель на реке Оредеж исчезла 41-летняя горожанка. Через десять дней спасатели обнаружили тело в километре от проруби. Кроме того, в Петербурге введен запрет выхода на лёд, его нарушение грозит административным штрафом.



Как окунуться в прорубь

В Роспотребнадзоре рекомендуют перед погружением в прорубь растереть кожу. Ни в коем случае не нырять в воду вниз головой. Резкая смена температуры может привезти к спазму сосудов. Если вы не закалённый морж, то лучше купание уложить в минуту. Сразу после нужно насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду. Чтобы не простудиться, лучше воздержаться от прогулок.

Совмещение алкоголя и купания может привести к трагическим последствиям, да и священниками такой симбиоз не одобряется. Разогреваться перед купанием лучше полотенцем, а после — чаем.



Будут ли морозы на Крещение

Погода в Петербурге будет рекордно тёплой. Её определит циклон со Средиземного моря. В ночь на 19 января ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит +1...+2 градуса ночью, днём потеплеет до 5 градусов.

«Погода нас подвела очень значительно», — заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Кому врачи не рекомендуют купание

Детям до 7 лет, беременным женщинам, людям старше 65 лет, если они не закаляются на регулярной основе. Также купание не стоит пробовать людям с хроническими заболеваниями, так как охлаждение может дать толчок к развитию острой стадии патологии.



«Известно, что по статистике имеет место кратковременный рост обращений граждан в связи с обострением хронических заболеваний после праздника Крещения, — отметил академик РАН Евгений Владимирович Шляхто. — Причиной служит непредсказуемая реакция организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и двигательного режима в новогодние праздники. У купающихся могут развиться как острые состояния, так и обострение хронических заболеваний. Основной причиной ухудшения самочувствия является сосудистый спазм в ответ на резкий перепад температуры, в результате чего может произойти перераспределение и дефицит кровообращения в жизненно важных органах. В связи с этим могут развиться одни из самых жизнеугрожающих осложнений — острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма».



Отношение РПЦ к купаниям

Купание в иордани не смоет грехов. Распространённый в народе миф неоднократно опровергали представители церкви. «Главным и единственно верным действием будет посещение храма и богослужения. Это значит, надо будет прийти в храм, причаститься, постоять на богослужении, разделить радость богослужения. Если возможности прийти на богослужение нет, то нужно прийти в храм, набрать освящённой воды и забрать её домой. Этого достаточно для православного христианина, — отметил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» иерей Богдан Полевой.

Миф о том, что в проруби смываются все грехи, не имеет отношения к православию и христианской церкви. «Это благочестивая народная традиция».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

