    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    4 м/с, южн

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd67.57eur73.11

    Новгородского губернатора возмутил темнокожий персонаж от Netflix в Древнем Новгороде

    6123
    34 комментария

    Губернатор Новгородской области Андрей Никитин усомнился в исторической достоверности сериала Netflix «Викинги: Вальхалла». Главе региона не понравился темнокожий персонаж.

    «Знакомьтесь, это типичный викинг из древнего Новгорода. <...> Надо будет этим кинодеятелям как-нибудь передать пару книжек по истории Новгорода», — написал накануне Никитин в своем телеграм-канале. К посту губернатор прикрепил скриншот из сериала.

    Заметим, что в самом сериале этого персонажа не представляют как коренного новгородца: по сюжету он родом из Константинополя.

    Премьера сериала «Викинги: Вальхалла» состоялась в 2022 году, в январе 2023-го Netflix выпустил второй сезон. «Викинги: Вальхалла» — это спин-офф сериала «Викинги». Сюжет строится вокруг попыток викингов завоевать Англию и путешествия Лейфа Эрикссона в Америку.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    NetflixКурьезСериалТемнокожие актеры
    ЛАЙК3
    СМЕХ38
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 34

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close