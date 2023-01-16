Новгородского губернатора возмутил темнокожий персонаж от Netflix в Древнем Новгороде

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин усомнился в исторической достоверности сериала Netflix «Викинги: Вальхалла». Главе региона не понравился темнокожий персонаж.
«Знакомьтесь, это типичный викинг из древнего Новгорода. <...> Надо будет этим кинодеятелям как-нибудь передать пару книжек по истории Новгорода», — написал накануне Никитин в своем телеграм-канале. К посту губернатор прикрепил скриншот из сериала.
Заметим, что в самом сериале этого персонажа не представляют как коренного новгородца: по сюжету он родом из Константинополя.
Премьера сериала «Викинги: Вальхалла» состоялась в 2022 году, в январе 2023-го Netflix выпустил второй сезон. «Викинги: Вальхалла» — это спин-офф сериала «Викинги». Сюжет строится вокруг попыток викингов завоевать Англию и путешествия Лейфа Эрикссона в Америку.