Детройт на Мойке

Итальянским рестораном в Петербурге удивить так же трудно, как и полуденной стрельбой из пушки. Однако ресторанный критик Дмитрий Грозный обнаружил в новом бистро La Biga блюда, которые больше нигде не попробуешь.

«Его придумали, чтобы бодриться во время обеда. У итальянцев дефицит гемоглобина, а потому к обеду их начинает клонить в сон», — говорит официантка ресторана La Biga, ставя на стол чашку аффогато, то есть эспрессо с шариком ванильного мороженого.

La Biga придумал шеф Антон Исаков вместе с Данилом Сычевым. И тот, и другой успели поработать в каком-то бесчисленном количестве итальянских заведений. Так что немудрено, что они решили не менять специализации. La Biga — классическое маленькое бистро: между кухней и столиками нет никаких четко очерченных границ. Так что за работой поваров можно наблюдать во всех подробностях: тот, кто делает пиццу, скорее всего, окажется Данилом, а повар в рыжей шапочке — это точно Антон. Никто такую больше в городе не носит.



Меньше всего ожидаешь, что в заведении, которому без году неделя, в обыкновенный будний день в обеденное время могут отсутствовать свободные места (при этом ланчей здесь нет). Но так и есть: гости как ни в чем не бывало радуются жизни и пьют игристое. Главный элемент «интерьера» — вид за окнами: отсюда во всех подробностях можно рассматривать нарядный универмаг Au Pont Rouge. Самый романтичный столик — сразу у окна, под люстрой, напоминающей хрустальный бутон.

La Biga открылась на кусочке бывшей Pizza Hut, которая проработала на углу Мойки и Гороховой по меньшей мере два десятка лет. В данном случае La Biga можно назвать своего рода продолжателем американских кулинарных традиций. Нет, здесь не готовят круглые пиццы-ватрушки на пышном тесте, все гораздо интереснее. Потому что делают пиццу в детройтском стиле. Детройт известен как автомобильная столица Америки, и в La Biga вам обязательно расскажут, что эти пиццы изначально готовили в лотках, в которые ранее сливали автомобильное масло. Действительно так было или это маркетинговая легенда, значения не имеет, но Detroit style pizza и сегодня пекут в квадратных лотках, из-за чего результат похож скорее на большой сэндвич. Данил делает больше полудюжины разновидностей (430–650), из них название только одной знакомо абсолютно всем — «Маргарита». А есть, к примеру, пицца с картофелем и тунцом или хурмой и страчателлой. Главное — запомнить: если у обычных пицц бортики хлебные, то у детройтских — сырные.



Одной детройтской пиццей дело в La Biga, понятно, не ограничивается, есть и куда более привычная — римская с пушистыми подпаленными бортиками. Ту, что с форелью слабой соли, дополняют вяленым кумкватом и посыпают стружкой тунца.



В целом меню небольшое, но Антон Исаков предпочитает не следовать проторенным путем. Что можно себе представить, когда видишь название «овощной салат a la Greco»? Очередной греческий салат. И тебе действительно приносят тарелку, в которой действительно много хрустких овощей, но сопровождают их… гаспачо-соус и корзиночка с кремом из феты. Получается такой свежий и легкий супосалат, блюдо под кодовым названием «мечты о лете». То же самое можно сказать и про артишок на гриле, бутон которого заполнен кремом из рикотты и пармезана. Единственно, нужно заранее понимать, что это невесомая закусочка для тех, кто о фигуре заботится гораздо больше, чем о насыщении. Порции в La Biga, как правило, невелики. Как, например, паста карбонара. Ее здесь готовят не со спагетти, а паккери — пастой в виде толстых коротких трубочек. Их часто фаршируют, но здесь просто подают с очень концентрированным соусом качо-э-пепе и кампотским перцем, из-за чего кажется, что блюдо действительно будто бы посыпали угольной пылью.



Еще более необычная паста — каппеллаччи с уткой. Google уверяет, что ее название переводится как «плохие шляпы». Действительно, это одна из многочисленных разновидностей итальянских «пельменей», с виду напоминающая шляпу, верх которой украсили кремом из пармезана. А подают с соусом из жу и вермута. Впечатление совершенно упоительное, только жаль, что быстро все заканчивается: в порции ровно 5 «шляпок».

Еще один повод для вкусового удивления — баскский чизкейк, в который здесь добавляют… горгонзоллу. А еще этот пряный сыр щедро натирают сверху и подают чизкейк вместе с грушевым конфитюром. Если пиццу с грушей и горгонзоллой зачастую можно причислять почти к десертам, то местный чизкейк как раз производит максимально пикантное впечатление. В этот момент как раз и приходит время для аффогато.



Дмитрий Грозный