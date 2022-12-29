Соскучились по гололёдному кошмару? В Петербурге — «жёлтый» уровень опасности

Помните, какой кошмар нам пришлось пережить из-за ледяного дождя 21 декабря? Кто-то до сих пор лечит переломы и ушибы. Подобное ждёт нас завтра — в пятницу, 30-го. Есть надежда, что всё-таки масштабы будут не те.



В прогнозах синоптиков звучал только гололёд (панцирь льда на всех поверхностях, не путать с гололедицей на дорогах), ледяного дождя не было. Именно из-за вероятного гололёда в городе объявляется «жёлтый» уровень погодной опасности, что означает потенциально опасную погоду.

