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    Соскучились по гололёдному кошмару? В Петербурге — «жёлтый» уровень опасности

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    Фото: Сергей Милайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Помните, какой кошмар нам пришлось пережить из-за ледяного дождя 21 декабря? Кто-то до сих пор лечит переломы и ушибы. Подобное ждёт нас завтра — в пятницу, 30-го. Есть надежда, что всё-таки масштабы будут не те.

    В прогнозах синоптиков звучал только гололёд (панцирь льда на всех поверхностях, не путать с гололедицей на дорогах), ледяного дождя не было. Именно из-за вероятного гололёда в городе объявляется «жёлтый» уровень погодной опасности, что означает потенциально опасную погоду.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Период предупреждения с 06 часов до 14 часов 30 декабря», — сообщает городская администрация и просит проявлять особую осторожность при перемещении по городу.

    21 декабря гололёд за несколько часов отправил в больницы более 150 человек. Как выглядел тогда город, и как передвигались (точнее, ползли, скользили и падали) пешеходы, смотрите на фотографиях и видео «Фонтанки». На следующий день гололёд разрушился, но всё равно было очень скользко.

    По прогнозам синоптиков, завтра в Петербурге пойдёт мокрый снег с дождём, а в субботу, 31 декабря — просто дождь.

    Фото: Сергей Милайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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