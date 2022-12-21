«Предупреждали же — выход на лед запрещен!» Как страдали от гололеда и пытались выжить петербуржцы

Читатель «Фонтанки»

Режима антиковидной изоляции в Петербурге нет, но хочется сидеть дома. А не ходить по городским улицам, где люди передвигаются семенящей походкой, падая, хватаясь друг за друга или стены домов. И если ухватиться не за что, грохаются на лед неизящно. Некоторые при этом ругаются матом. В боте телеграм-канала «Фонтанки» и в комментариях к сегодняшним репортажам наших корреспондентов петербуржцы описывают незабываемые впечатления от гололеда. Присылают фото и видео, пишут те, кто добрались до дома в целости и сохранности. Ну разве что колени разбили или ладоши оцарапали, когда опирались в падении на лед. Повезло.



Екатерина прислала «Фонтанке» видео с перекрёстка Каменноостровского и Большой Монетной. Пишет: «Выходя на остановке из автобуса, обнаружила, что от тротуара прохожим оставили лишь полоску льда шириной сантиметров 30. И вот на ней, на которой и стоять невозможно, надо было как-то разойтись с пешеходами и пассажирами, садящимися в автобус, выходившими из него и пытавшимися идти в разные стороны. А у пешеходного перехода — ледяной скат и огромная лужа, которую можно перейти разве что в высоких резиновых сапогах. (...) На набережной Фонтанки и Мойки — каток, по гранитной горке на набережной напротив Летнего сада идти просто опасно для жизни: съедешь прямо на проезжую часть».

Снежана вернулась вечером домой и предупреждает: «SOS в городе — катастрофа 21 декабря!!! Нужно просто всем остаться дома на 3 дня, чтобы не упасть на дорогах и сохранить жизни! У нас совсем нет песка????? Никакого??? Может Беглов не только по Невскому пройдëт — там тоже падают...? Куда писать? Звонить? Апокалипсис». (пунктуация сохранена. — Прим. ред.) 16-летний ребенок Снежаны упал на лестнице на выходе из метро. Сама она, возвращаясь с работы, дважды рисковала упасть, но чудом удержалась.



Екатерина шла по Фонтанке от Невского до Ломоносова — «участок вообще не посыпан. Видела, как человек посыпал пятачок перед входом в ресторан пищевой солью из магазинной коробки. Самое возмутительное, что о потеплении и последующей гололедице было известно за несколько дней. Вопрос к профильным городским службам: почему не было сделано ничего, чтобы предотвратить такую ситуацию на улицах?»

Читатель «Фонтанки»

На вопрос Екатерины и других наших читателей в комитете по благоустройству ответили, что рабочие еще ночью обработали улицы специальной смесью из соли и песка, однако город с самого утра поливает коварный ледяной дождь, превращая дорогу в каток, потому что «вода сейчас появляется не от талого снега, а падает с неба, превращаясь в стеклянный лед при соприкосновении с холодным асфальтом. И таким льдом покрывается вся площадь городских дорог, а их убрать одновременно невозможно». В ведомстве заявили, что специалисты всеми силами борются с этим явлением, посыпая улицу за улицей.



Но читатели не верят, пишут: «Ну, и где дворники с их песком? Мокрый лёд, он скользкий, в отличие от сухого снега. Но его песком никогда не посыпают. Снег — пожалуйста!» «На улице, конечно, ужас... Соль, видимо, высыпали всю еще до первого снега. Я не увидела ни спецтехники, ни дворников, которые пытаются как-то бороться с катком на тротуарах» «ГДЕ МАШИНЫ С ПЕСКОМ??? Безобразие! Ни один дворник не вышел! Ни одна машина не проехала!» Хотя, нет, кто-то видел сегодня дворников и объясняет: «От него (песка. — Прим. ред.) толку нет. Вода сверху замерзает. У нас утром у подъезда засыпали, когда я через пару часов пошла с собакой гулять, уже каток над песком».



Комментарии к материалам «Фонтанки» полны сарказма: «Где это обрабатывали? На Невском и вокруг Смольного?» — спрашивает читатель. Другой удивляется: «Превентивная соль не помогла? Какая неожиданность!» Фаталисты разводят руками: «Как всегда. То зима виновата, то небеса», «поэтому ничего делать не будут, каждый выживай как можешь».

Читатель «Фонтанки»

«Предупреждали же — выход на лед запрещен!» «Зато красиво». «С таким «катком» и новый памятник Блоку с его странным «уклоном» приобретает какой то скрытый смысл)». «Есть у меня сосед мегаЗОЖник, который бегает — цитата: «Каждый день, невзирая на погоду». Поинтересуюсь, бегал ли сегодня».

Читатели пытаются подсказать, что и как надо было делать: «Казалось бы, что проще, в кои-то веки синоптики предупредили заранее, МЧС разослало предупреждение посредством СМС. Ночью слегка припорошило снежком. Это же было так сложно, включить мозги и сообщить службам уборки тротуаров, что не нужно выходить на чистку. В итоге сейчас везде, где утром почищено — каток. Где не чищено или трактор не захватил полностью по ширине тротуар, пройти можно только по краю, где слегка лежит снег». На самом деле, не лучший вечер был и накануне, 20 декабря. И, судя по прогнозу погоды, на тротуарах скользко и опасно будет еще несколько дней. А потому, как и в прошлом году, народ начинает засучивать рукава: «Утром с ребенком к врачу ходили — уже каток, но еще терпимо. Когда потом с собакой пошла, ужас. Собака несколько раз заваливалась. Коммунальщики остатки песка рассыпали — все подо льдом. Хорошо, соль прихватила. Рассыпала полтора кило возле подъезда. Завтра ребенка в сад отведу и зайду, сразу кило 5–7 куплю, буду капитально засыпать возле подъезда все».



Советуем читать комментарии к текстам «Фонтанки» ради лайфхаков: «Очень рекомендую шипы на обувь, песка на тротуарах ждать долго» или «Для пенсионеров в гололёд складная трость с шипом на конце самый лучший способ не упасть! Сегодня уверенно ходила с такой складной тростью! Без неё точно ноги или руки переломала бы».



Сомнительные советы у нас тоже есть: «Специально падают, чтоб больничный получать. С другой стороны, если у кого зарплата такая же, как и больничный, то конечно лучше грохнуться. Смысл работать за такую зарплату?! Чтоб люди не падали, надо чаще индексировать зарплату. Тогда они будут ходить на работу, а не искать место где грохнуться».

Читатель «Фонтанки»