Ситуация будет сложной. Комблаг объяснил, почему коварный гололед не удалось заранее победить обработкой

Петербургские коммунальщики заранее подготовились к гололеду, но удар пришелся прямо с небес. Горожан предупреждают — лучше не будет.



Как сообщили «Фонтанке» 21 декабря в комитете по благоустройству, рабочие еще ночью обработали улицы специальной смесью из соли и песка, однако город с самого утра поливает ледяной дождь, превращая дорогу в каток.



«Проблема в том, что вода сейчас появляется не от талого снега, а падает с неба, превращаясь в стеклянный лед при соприкосновении с холодным асфальтом. И таким льдом покрывается вся площадь городских дорог, а их убрать одновременно невозможно», — заявили в ведомстве, добавив, что специалисты всеми силами борются с этим явлением, посыпая улицу за улицей.

