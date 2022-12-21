Ситуация будет сложной. Комблаг объяснил, почему коварный гололед не удалось заранее победить обработкой

Петербургские коммунальщики заранее подготовились к гололеду, но удар пришелся прямо с небес. Горожан предупреждают — лучше не будет.
Как сообщили «Фонтанке» 21 декабря в комитете по благоустройству, рабочие еще ночью обработали улицы специальной смесью из соли и песка, однако город с самого утра поливает ледяной дождь, превращая дорогу в каток.
«Проблема в том, что вода сейчас появляется не от талого снега, а падает с неба, превращаясь в стеклянный лед при соприкосновении с холодным асфальтом. И таким льдом покрывается вся площадь городских дорог, а их убрать одновременно невозможно», — заявили в ведомстве, добавив, что специалисты всеми силами борются с этим явлением, посыпая улицу за улицей.
Ждать милости от погоды не стоит — в течение суток ожидается очередное изменение температуры с «плюса» на «минус» и обратно. Комблаг предупреждает, что ситуация будет оставаться сложной. Ведомство работает в режиме повышенной готовности.
По данным УГМС, сейчас в Петербурге +1,3 градуса. В течение следующих суток температура составит +1...+3. Небольшие осадки (как и гололедица) уходить не собираются.
Корреспонденты «Фонтанки» сегодня тоже гуляли по улицам Петербурга, где местами можно было бы устроить чемпионат по фигурному катанию или по прыжкам через огромные лужи. Лучшие кадры смотрите здесь.