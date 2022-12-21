Цифра дня: За день гололёд отправил в больницы больше 150 человек в Петербурге

Ледяной панцирь, сковавший петербургские улицы 21 декабря, не мог не сказаться на статистике медицинских учреждений. К вечеру счёт обратившихся за помощью идёт на вторую сотню.
По информации «Фонтанки», к шести часам вечера основные стационары города приняли 154 пострадавших на скользких улицах. Больше всего обратившихся в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе — с утра там оказалось 85 человек с «зимними» травмами.
В 26-й больнице таких пациентов за сегодня 24, в Елизаветинской — 25. Александровская успела принять дюжину, в Мариинскую обратились восемь человек.
Цифры не окончательные. Ледовая корка на дорогах и тротуарах к вечеру не растаяла, приём пострадавших в больницах продолжается.
О ледяном дожде и очень сильном гололёде предупреждали синоптики. В комитете по благоустройству подтвердили, что сюрпризом осадки не стали. Несмотря на подозрения горожан, к ним, как утверждают, готовились. Но погода оказалась коварнее.
«Фонтанка» показывала улицы, на которых петербуржцы с утра тренируют баланс и пингвинью походку.