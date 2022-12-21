Цифра дня: За день гололёд отправил в больницы больше 150 человек в Петербурге

Ледяной панцирь, сковавший петербургские улицы 21 декабря, не мог не сказаться на статистике медицинских учреждений. К вечеру счёт обратившихся за помощью идёт на вторую сотню.



По информации «Фонтанки», к шести часам вечера основные стационары города приняли 154 пострадавших на скользких улицах. Больше всего обратившихся в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе — с утра там оказалось 85 человек с «зимними» травмами.

