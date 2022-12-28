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    Когда неудержимо хочется в Шушары. Над городом раскрылся небесный портал

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    1 комментарий
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Один из самых тёмных дней года, 28 декабря, проиллюстрировал удивительную статистику главного синоптика Петербурга Александр Колесова. Солнечный свет пробивался сквозь облака в течение почти всего светового дня. В какой-то момент небо было почти ясное, но именно тучи делали небесный театр по-настоящему грандиозным.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    И не только в центре города. Посмотрите, как над Шушарами открылся портал и испустил на землю лучи. В такие минуты хочется быть в Шушарах.

    Читатель «Фонтанки»

    Впрочем, исторической архитектуре величественные небеса идут не меньше. Даже сейчас, на ночь глядя, вы можете вернуться на полдня назад и посмотреть это шоу в движении: трансляция супервидовых веб-камер (на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург») хранит последние 12 часов съёмки.

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    Ясных дней в декабре в Петербурге действительно мало. Так, в первой половине месяца солнце появлялось всего три раза и светило 3,3 часа, а в 2018 году солнце в декабре выглянуло первый раз лишь 31-го числа. В последние дни оно нас радует чаще. Например, в минувшие выходные можно было поймать северное сияние, а затем встретить и яркий рассвет, и демонический закат. А вообще, по данным синоптика Александра Колесова, в 2022 году в Петербурге солнечных часов было рекордно много за последние годы наблюдений — 1 721 час.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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