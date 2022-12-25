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    Если вы проспали воскресный рассвет, смотрите его на «Фонтанке» — с высоты птичьего полёта

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Ясная погода подарила Петербургу красочный рассвет — большую редкость для самого тёмного месяца года. Даже если вы в это время спали, возможность увидеть его есть — благодаря супервидовым веб-камерам. Видеозаписи последних часов их съёмок можно посмотреть на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург». А здесь мы вам предлагаем отдельные кадры.

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    Солнечных дней в декабре в Петербурге действительно мало. Так, в первой половине месяца солнце появлялось всего три раза и светило 3,3 часа, а в 2018 году солнце в декабре выглянуло первый раз лишь 31-го числа. Между тем в Петербурге есть место, где в декабре не один солнечный день, а 31. Видео оттуда смотрите на «Фонтанке».

    Переменная облачность, при которой видно солнце, ожидается в регионе сегодня и завтра. А во вторник снова пойдёт снег.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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