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    В Петербурге есть место, где в декабре 31 солнечный день

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    2 комментария

    В Петербурге в декабре не один солнечный день, а 31 — если вы находитесь на вершине Лахта Центра. «Яркое начало нового дня, скрытое от нас облаками», показывает 19 декабря телеграм-канал небоскрёба.

    телеграм-канал Лахта Центра

    Облака меняют облик города. Но даже если вы находитесь над ними, то всё равно можно понять, что внизу — Петербург. Тучное одеяло пробивает шпиль самого высокого здания. Потрясающий кадр публикует группа «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб» во «ВКонтакте».

    Фото: «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб»
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    Напомним, в первой половине декабря в Северной столице солнце появлялось всего три раза и светило 3,3 часа. Причём это не самый мрачный показатель для самого тёмного месяца года. В 2018 году солнце в декабре выглянуло первый раз лишь 31 числа.

    Фото: «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб»

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    Комментарии 2

    CZE-RUS19 Дек 2022 в 13:45
    Нет. Статья хочет сказать, что газпрём построил самый большой штатив для видеокамеры.
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