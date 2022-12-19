В Петербурге есть место, где в декабре 31 солнечный день

В Петербурге в декабре не один солнечный день, а 31 — если вы находитесь на вершине Лахта Центра. «Яркое начало нового дня, скрытое от нас облаками», показывает 19 декабря телеграм-канал небоскрёба.
телеграм-канал Лахта Центра
Облака меняют облик города. Но даже если вы находитесь над ними, то всё равно можно понять, что внизу — Петербург. Тучное одеяло пробивает шпиль самого высокого здания. Потрясающий кадр публикует группа «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб» во «ВКонтакте».
Напомним, в первой половине декабря в Северной столице солнце появлялось всего три раза и светило 3,3 часа. Причём это не самый мрачный показатель для самого тёмного месяца года. В 2018 году солнце в декабре выглянуло первый раз лишь 31 числа.