«Всего 3,3 часа». Что необычного было в первой половине декабря, рассказал главный синоптик Петербурга

Погодные итоги первой половины декабря подводит в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, всё это время сохранялась зимняя погода с ровной температурой, без значительных перепадов. Оттепелей не было, несмотря на «попытки природы устроить ее». Самая высокая температура зафиксирована днём 9 декабря — минус 0,3 градуса.

«Средняя за первую половину месяца температура воздуха -4,6 гр., ниже нормы на 2,8 гр. Это, конечно, хорошо, но сравнивать с прошлым годом не получается. В прошлом году в первой половине месяца было почти в два раза холоднее, средняя температура достигала -8,0 гр.», — отмечает Колесов.

Солнце за 15 дней появлялось три раза и светило всего 3,3 часа. Причём это не самый мрачный показатель для такого тёмного месяца, как декабрь. Так, в 2018 году солнце в декабре появилось первый раз лишь 31 числа.



Что касается осадков, их выпало 34,9 миллиметра, или 69 % от месячной нормы — и это был исключительно снег. Почти половина пришлась на 12 декабря, когда до нас добрался циклон с юга. Утром 16 декабря снежный покров составляет, по данным метеостанций, 17–21 сантиметр. На самом же деле уровень снега несколько больше, «так как сильный ветер сыграл свою роль».

