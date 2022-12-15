Колесов: Пока Петербургу везёт с погодой, ждём антициклон. Но уже в воскресенье всё резко изменится

Пока в Петербурге «настолько хорошая погода, что и отметить нечего». А через несколько дней резко потеплеет. Прогноз погоды на конец этой недели и начало следующей дал 15 декабря главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале .

В то время как через центральные регионы России проходят циклоны, Петербургу везёт: атмосферное давление постепенно повышается, уже завтра начнёт влиять антициклон, и пару дней в городе будет сухо и довольно морозно — минус 5–10 градусов.

А вот в воскресенье днём ожидается прибытие атмосферного фронта, идущего с запада. Он принесёт снег, и в ночь на понедельник температура подпрыгнет до нуля.



«Ну и предварительно, перспективы оттепели в нашем регионе на следующей неделе сохраняются. С отступлением антициклона сменится направление ветра под влиянием циклонов с Северной Атлантики, и теплые воздушные массы, скорее всего, прорвутся к Санкт-Петербургу», — предполагает синоптик.

