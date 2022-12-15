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    Атмосферный фронт держит Петербург в холоде, ночью температура упадёт ниже 10 градусов

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Погоду в Петербурге формирует атмосферный фронт.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря будет облачно, снег небольшой, местами умеренный. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью и в начале дня в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днём составит минус 4–6. На дорогах гололедица.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует фронтальный раздел», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленобласти, по его словам, минус 4–9 градусов, атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшний день в городе может стать самым холодным 15 декабря за 10 лет: минус 8 будет ощущаться как минус 15 при повышенной влажности воздуха — 80 %. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 10 градусов ночью до плюс 1 днём. Самое холодное 15 декабря выдалось в 1997 году, минус 23, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 9.

    В ночь на пятницу станет заметно холоднее — до минус 11 градусов, в окрестностях местами минус 12–14. Возможен небольшой снег.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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