    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-з

    758мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd64.3eur68.45

    Гребень антициклона — это не всегда яркое солнце. Какую погоду он подарит Петербургу в конце недели

    2463
    обсудить
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Санкт-Петербург в пятницу оказался на периферии антициклона.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 декабря будет облачно, утром местами небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 8–10 градусов, а в окрестностях местами до минус 13, днём составит минус 5–7.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона, вытянувшегося с юго-востока. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет небольшой снег», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    В Ленобласти, по его словам, минус 5–10 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

    «Яндекс.Погода» предупреждает, что сегодняшний день в Петербурге может стать самым холодным 16 декабря за 10 лет: минус 7 градусов будут ощущаться как минус 12 при высокой влажности воздуха — 89 %. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 2 градусов. Самое холодное 16 декабря выдалось в 1978 году, когда минимальная дневная температура составила минус 24, а самое тёплое — в 1992 году, плюс 6.

    В ночи на субботу и на воскресенье, по данным СЗ УГМС, будет морозно: минус 9–11, а в окрестностях местами до минус 14 градусов. А вот в воскресенье днём резко потеплеет — до минус 2–4 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close