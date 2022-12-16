Гребень антициклона — это не всегда яркое солнце. Какую погоду он подарит Петербургу в конце недели

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 декабря будет облачно, утром местами небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 8–10 градусов, а в окрестностях местами до минус 13, днём составит минус 5–7.

«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона, вытянувшегося с юго-востока. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет небольшой снег», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале .

В Ленобласти, по его словам, минус 5–10 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.



«Яндекс.Погода» предупреждает, что сегодняшний день в Петербурге может стать самым холодным 16 декабря за 10 лет: минус 7 градусов будут ощущаться как минус 12 при высокой влажности воздуха — 89 %. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 2 градусов. Самое холодное 16 декабря выдалось в 1978 году, когда минимальная дневная температура составила минус 24, а самое тёплое — в 1992 году, плюс 6.

