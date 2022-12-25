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    Погода в Петербурге располагает к прогулкам и готовит невидимый глазу рекорд

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
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    Воскресенье в Петербурге почти идеальное для прогулок: мороз совсем слабый, в небе солнце, только не было бы скользко. Из необычного — резкое повышение давления.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 декабря будет без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток минус 2–4 градуса. На дорогах гололедица.

    Атмосферное давление, по данным центра «ФОБОС», будет расти и составит 767 мм рт. ст. «Яндекс.Погода» анонсирует возможный рекорд дня: сегодня может быть самое высокое давление для 25 декабря за 10 лет: 764 мм рт. ст. — это на 14 мм выше, чем было вчера.

    Температура же вполне типичная для конца первого зимнего месяца. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 1 градуса. Самое холодное 25 декабря выдалось в 1996 году, минус 28 днём, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 6.

    В понедельник будет чуть холоднее и тоже может выглянуть солнце. А во вторник вернутся осадки — в виде снега.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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