Погода в Петербурге располагает к прогулкам и готовит невидимый глазу рекорд

Воскресенье в Петербурге почти идеальное для прогулок: мороз совсем слабый, в небе солнце, только не было бы скользко. Из необычного — резкое повышение давления.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 декабря будет без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток минус 2–4 градуса. На дорогах гололедица.

