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    Такого не видели 16 лет: в Петербурге рекордно долго светило солнце

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    Петербуржцам в 2022 году грех жаловаться на отсутствие солнца — солнечных часов было рекордно много за последние годы наблюдений. Сравнительную таблицу на пресс-конференции в «Интерфаксе» представил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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    В 2022 году в Петербурге солнце светило 1 721 час. В последний раз так часто его можно было наблюдать лишь 16 лет назад — в 2006 году, когда насчитали 1784 солнечных часа. Но если сравнивать число дней, в которые светило солнце, то в 2022 году их было всего 223. И это совсем не рекорд. Для сравнения — в 2020 году и ранее их было заметно больше.

    Предсказуемо больше всего солнечных часов в 2022 году пришлось на июнь — июль, а меньше всего их оказалось в ноябре — декабре.

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