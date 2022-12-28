Такого не видели 16 лет: в Петербурге рекордно долго светило солнце

В 2022 году в Петербурге солнце светило 1 721 час. В последний раз так часто его можно было наблюдать лишь 16 лет назад — в 2006 году, когда насчитали 1784 солнечных часа. Но если сравнивать число дней, в которые светило солнце, то в 2022 году их было всего 223. И это совсем не рекорд. Для сравнения — в 2020 году и ранее их было заметно больше.

