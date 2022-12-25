Сложно поверить, что небо может быть такое. Петербург проводил воскресенье демонически

Выходные 24 и 25 декабря подарили Петербургу несколько небесных шоу.
В ночь на воскресенье петербуржцам за городом удалось увидеть северное сияние.
Утром в воскресенье был потрясающий рассвет, а закат оказался ещё более ярким, порой демоническим.
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Выходные 24 и 25 декабря подарили Петербургу несколько небесных шоу.
В ночь на воскресенье петербуржцам за городом удалось увидеть северное сияние.
Утром в воскресенье был потрясающий рассвет, а закат оказался ещё более ярким, порой демоническим.
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