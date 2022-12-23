Впервые за время санкций УЕФА проведёт турнир в России

Лига чемпионов УЕФА решила ослабить санкции в отношении российского футбола, но только в отношении молодёжи, пишет «РБК Спорт» со ссылкой на источники. Договоренности с УЕФА были достигнуты несколько месяцев назад.



«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде», — сказали в службе коммуникаций РФС.



Эти соревнования входят в программу турниров развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет. Санкции против основной сборной и клубов сохраняются.



ФИФА и УЕФА лишили российских футболистов права выступать на международном уровне в феврале. Сейчас, по данным издания, УЕФА и РФС проводят неофициальные переговоры о будущем российского футбола. Один из вариантов — переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. В повестке заседания исполкома РФС 23 декабря есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях».

