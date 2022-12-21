«Болела даже кожа»: как грипп и ОРВИ заставили страдать журналистов «Фонтанки»

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В Петербурге болеют все. Грипп и ОРВИ скосили и большую часть редакции «Фонтанки». Спустя непростые дни часть коллег поделилась своими впечатлениями. Если кратко: лучше два раза переболеть коронавирусом.

Журналистку «Фонтанки» Евгению Горбунову зараза нашла на ресничках. Пара опасных покашливаний рядом и вот она уже новоиспеченный пациент.



«Три недели назад я делала наращивание ресниц. Склонившаяся над моим лицом мастер через каждые 10 секунд тихо покашливала: «Кхе-кхе». Она извинялась и объясняла, что чувствует, будто горло что-то постоянно щекочет и ничего не помогает избавиться от этого противного ощущения. Через несколько дней ровно с таким же ощущением проснулась я.



К вечеру я тоже постоянно покашливала, в груди появилась невралгия, поднялась небольшая температура, около 36,9. Позже температура повысилась, появилось чихание, покашливание переросло в кашель, но чувствовалось, что очаг воспаления засел где-то в горле. Бороться с симптомами помогал простой советский аспирин и самый распространенный спрей от боли в горле. Таблетки для рассасывания почему-то никакого эффекта не давали, но все равно были съедены как конфеты.



На пятый день мне стало лучше. Не долечившись, я пошла на работу, а вечером случайно заснула под сквозняком. Проснулась посреди ночи с дикой болью в горле, каждый глоток вызывал режущую боль. И все пошло по-новой, только теперь добавились насморк и заложенность носа, а температура максимум поднималась до 37,7.

Спустя четыре дня лечения все теми же нехитрыми средствами ушли почти все симптомы, кроме покашливания. Оно продолжает периодически накатывать приступами», — рассказала Евгения.

Выпускающий редактор «Фонтанки» Мария Цыганкова ума не может приложить, где заразилась. «Думаю, либо на работе, либо в метро — больше никуда не ходила», — удивляется она. И даже накануне заболевания ничто не предвещало беды: вообще никаких симптомов. А потом как подменили.



«Началось все рано утром, когда я проснулась с дикой ломотой в теле. Кости будто выворачивало наизнанку, болела даже кожа. Померила температуру: было меньше 36, а через пару часов уже 39. Сбить ее получилось только к ночи. Больше она так не поднималась, максимум было 38,3.

Из других симптомов — сильная боль в горле, которая не проходила дня 4, а потом, когда прошла, еще сутки болели легкие так, что невозможно было спать на спине. В нынешнем ОРВИ, мне кажется, самое неприятное даже не температура, а вот эта вот жуткая ломота в теле, от которой невозможно избавиться», — рассказала Мария.



Журналистка Ирина Корбат заболела тем же, что и у Маши Цыганковой. Они обе были на тренировке по боксу. И у неё всё проходило так же сурово.

«Температура началась с 37 с «хвостом», потом ушла за 38, и ее было не сбить несколько дней. Самое ужасное — это то, как ломает все тело, и раздирающий кашель. Мой молодой человек испугался, что это коронавирус и воспаление легких.

Но врач в итоге сказал, что это ОРВИ и бронхит. На мое «ура, хорошо, что не корона и не пневмония» посоветовал не радоваться раньше времени, так как в этом сезоне ОРВИ протекает тяжелее, чем ковид. Врач назначил кучу всего, в итоге после приема лекарств, день на пятый мне стало получше», — описывает Ирина.



Журналистка Алина Ампелонская болеет прямо сейчас. Ощущения такие, что она старается лишний раз не шевелиться.

«Первые симптомы почувствовала дня четыре назад вечером — поднялась температура, почувствовала слабость. Списала на тренировку, но уже на следующее утро в дополнение появилась боль в горле и заложенность носа. Пришлось отменить все дела и остаться дома.

Сейчас стараюсь особо не шевелиться: температура, кажется, небольшая, но любая активность дается тяжело. Лечусь, как и всегда, ничем: противовирусные не имеют доказанной эффективности, а горло с носом не так уж и страдают. Разве что пью много теплой жидкости и стараюсь побольше спать», — рассказала Алина.



Редактор «Фонтанки» Михаил уже в процессе выздоровления. По его словам, первые симптомы он почувствовал днем в пятницу.

«Сначала был просто озноб и усталость, вечером пришел домой и померил температуру — 38. Принял жаропонижающее и лег спать, так как сил ни на что другое уже не оставалось. Утром в субботу проснулся уже с 39-ю. Дальше были очень неприятные два выходных дня.



Пробовал ибупрофен и парацетамол — толком температуру ничего не сбивало. Проконсультировался с нашим медицинским экспертом Ириной Багликовой, она предложила срочно принять релензу или осельтамивир — если не вылечат, так хоть защитят от осложнений. Но почитав побочки я, признаюсь, не рискнул. В общем, два дня я провел в постели, так как ходить мог только держась за стенку. Есть ничего не хотелось. Начали сильно болеть все мышцы и суставы. К вечеру воскресенья начался и сильный кашель. В понедельник температура начала отступать, уже смог что-то читать и передвигаться по квартире. Продолжал мучить кашель и очень сильная боль в спине почему-то.



Ну и сегодня получается пятый день, можно сказать что уже чувствую себя человеком. Температура 37,2. Из мешающего осталась слабость, и сильно заболело горло. Полощу фурацилином, надеюсь что все это скоро закончится», — резюмировал Михаил.

С новым гриппом, ОРВИ и коронавирусом в Петербурге уже слегли 40 тысяч человек. В школах закрыты на карантин 500 классов. И не у всех болезнь проходит лишь с соплями и температурой — 13 человек попали в реанимацию. Губернатор Александр Беглов уже призвал петербуржцев снова надеть маски.

Доминирует в этом году свиной грипп. Как его распознать и чем лечить — читайте в материале «Фонтанки».

Собрал Илья Казаков, «Фонтанка»

