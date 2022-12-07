В ожидании свиного гриппа. Как его распознать и чем лечить

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Эпидемиологи прогнозируют: в этом сезоне эпидемии гриппа не избежим. Но его пока немного, успокаивает петербургский Роспотребнадзор: «выявлены единичные случаи». А что же тогда происходит сегодня? Создается впечатление, что в городе болеет или только что переболел каждый второй.



По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе в Петербурге уровень эпидемического порога по заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями превышен почти на 20%. Число новых случаев заболевания COVID-19 за неделю увеличилось на 28%, число госпитализируемых — на 22%. Но если в сезоне-2020/2021 и в сезоне-2021/2022 коронавирус циркулировал единолично и все, что было похоже на ОРВИ и грипп, оказывалось ковидом, то теперь активизировались и другие респираторные инфекции.



Напомним, эпидемия гриппа начиналась обычно в конце января и разгоралась в феврале. Точнее, в ноябре-декабре росла заболеваемость, но эпидпорог превышался незначительно. Потом дети уходили на зимние каникулы, и цепочка передачи инфекции прерывалась. Все начиналось снова и принимало уже серьезные масштабы через пару недель после каникул.

Почему в этом году все началось так рано? Возможно, потому, что на один быстро распространяющийся вирус стало больше: к традиционно активным в это время парагриппам, коронавирусам, бокавирусам, респираторно-синцитиальным и аденовирусам добавился новый коронавирус SARS CoV-2. Поэтому эпидемиологи говорят: «Если он снова, как в предыдущие два года, не вытеснит своих собратьев — респираторные вирусы, то впереди нас ждет грипп». В том числе свиной, которого мы особенно боимся после эпидемий 2009–2010 и 2015–2016 годов.



Как отличить ковид от гриппа?

В первые волны эпидемии коронавируса отличить грипп или другие ОРВИ от ковида было проще простого. Теперь мы живем с новыми «омикронами», а у всех этих «церберов» и «кентавров», при которых не пропадает обоняние и вкус, симптомы такие, что спутать их с другими респираторными инфекциями очень легко. Поэтому исключить коронавирус может только тест ПЦР.

С помощью такого же анализа проводится исследование на грипп: так же забирается материал со слизистой носоглотки и исследуется с применением полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Только, как мы помним по предыдущим эпидемиям гриппа, никто такое исследование для его выявления не проводил — когда превышался эпидпорог, все ОРВИ квалифицировали как грипп.



Минздрав РФ напомнил симптомы гриппа, СOVID-19 и ОРВИ

Остаться дома и вызвать участкового врач следует, когда болезнь протекает с такими проявлениями, как:

— высокая температура;

— кашель;

— боль в горле;

— насморк или заложенность носа;

— ломота в теле;

— головная боль;

— озноб;

— слабость;

— потеря аппетита.

Когда вызывать скорую помощь

Не следует думать, что грипп — легкая инфекция. Напомним: во время двух пережитых нами эпидемий он унес тысячи жизней. А тяжёлые формы гриппа и ковида протекают похоже — поражаются лёгкие, развивается цитокиновый шторм, страдает сердечно-сосудистая система и другие. Скорую помощь пора вызывать, если наряду с «классическими гриппозными» симптомами появились:



— затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха;

— боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости;

— ломота в теле;

— внезапное головокружение;

— спутанность сознания;

— сильная или устойчивая рвота;

— если симптомы ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.

Как лечить

В домашних условиях основное лечение — постельный режим и обильное питье. Плюс привычная симптоматическая терапия: если болит горло — полощем средствами, снимающими воспаление; сильный насморк усмиряем каплями (помним, что сосудосуживающие препараты без назначения врача используются максимум 5–7 дней); при кашле принимаем средства, разжижающие и выводящие мокроту; высокую температуру сбиваем жаропонижающими. Антибиотики ни при каких ОРВИ, в том числе при гриппе и ковиде, не рекомендуются. Исключение — риск развития пневмонии.



Если у вас взяли мазок на коронавирус и он оказался отрицательным, а врач уверен, что у вас грипп, то для его лечения есть специфическая терапия — таблетки «Тамифлю» (МНН осельтамивир) или спрей «Реленза» (МНН занамивир). Врачи говорят, что прием этих лекарств не намного сокращает сроки болезни, но хорошо снижает риски развития тяжелых осложнений гриппа.

Если осложнения все же проявились, то при гриппе в стационаре применяется такая же патогенетическая терапия, как и при ковиде. Когда человек умудрился заразиться ковидом и гриппом одновременно, то болезнь обычно протекает тяжело. Лечат, как правило, ориентируясь на предупреждение осложнений ковида, но с осельтамивиром. В прошлом году случаи сочетанных инфекций в Городской инфекционной больнице им. Боткина уже были.

Если призрак гриппа бродит по Европе, он придет и к нам



FluNet — инструмент Глобальной системы эпиднадзора за гриппом и реагирования на него (ВОЗ) собирает данные по заболеваемости гриппом в мире, их публикует НИИ гриппа им. Смородинцева. На прошлой неделе в 125 странах лабораторно подтвердили 56 551 случай гриппа, из них 95,2% составил грипп А и 4,8% — грипп В. Детальное изучение 2 024 вирусов гриппа А показало, что среди них 16,3% — это вирусы гриппа A(H1N1)pdm09, в России его называют свиным, и в 83,7% случаев — вирусы гриппа A(H3N2). Из 550 изученных вирусов гриппа В все штаммы из викторианской линии. Все три вируса входят в противогриппозную вакцину, используемую в этом году.

Нас пугает именно свиной грипп. Но гриппозная эпидемия, как правило, развивается у всех одинаково — если в Европе превалирует, как сейчас, A(H3N2), то и у нас его будет больше. Только не надо считать его безобидным. В докоронавирусные времена он, как и свиной грипп, становился причиной смерти.



Как не заболеть свиным гриппом и другими ОРВИ

Рискуем нарваться на закидывание тухлыми помидорами, но лучшая защита от любых ОРВИ — маска и мытье рук. Основной распространитель сезонных ОРВИ и коронавируса — заболевший человек или находящийся в инкубационном периоде, он передает инфекцию воздушно-капельным и контактным путями.



Если к нам не придет какой-нибудь новый особо заразный «омикрон», а впереди, как прогнозируется, — эпидемия гриппа, то масштабов инфицирования, подобных тем, что мы переживали последние два года, можно не ожидать. Ученые говорят, что один носитель коронавирусного штамма «омикрона» (в том числе нового «цербера») способен заразить 14–15 человек, а у гриппа коэффициент заразности всего 1,6.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

