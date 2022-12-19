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    COVID-19

    Комздрав: Почти 40 тысяч человек в Петербурге слегли с коронавирусом, гриппом и ОРВИ

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    2 комментария

    Пандемия коронавируса наложилась на вспышку гриппа в Петербурге — по домам лечатся почти сорок тысяч человек. И лишь у малой части это коронавирус.

    «Сегодня на амбулаторном лечении порядка 39 тысяч человек. Из них у семи тысяч есть подтвержденный ковид. У остальных какая-то другая инфекция: либо грипп, либо ОРВИ», — заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана 19 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

    В отличие от Москвы заболеваемость в Петербурге продолжает расти, и Новый год город на Неве рискует встретить на пике эпидемии.

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    Комментарии 2

    alexpv19 Дек 2022 в 21:49
    Как хочется Комздраву вернуть те времена, когда он правил страной и мог росчерком пера закрыть, остановить, не пускать...
    Ну может удастся снова напугать народ и былая удаль вернётся)))
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