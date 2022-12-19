Комздрав: Почти 40 тысяч человек в Петербурге слегли с коронавирусом, гриппом и ОРВИ

Пандемия коронавируса наложилась на вспышку гриппа в Петербурге — по домам лечатся почти сорок тысяч человек. И лишь у малой части это коронавирус.



«Сегодня на амбулаторном лечении порядка 39 тысяч человек. Из них у семи тысяч есть подтвержденный ковид. У остальных какая-то другая инфекция: либо грипп, либо ОРВИ», — заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана 19 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург».



В отличие от Москвы заболеваемость в Петербурге продолжает расти, и Новый год город на Неве рискует встретить на пике эпидемии.

