Новый год Петербург может встретить на пике эпидемии гриппа

Рост заболеваемости гриппом в Петербурге еще будет одну-две недели, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«Как показывает опыт, мы примерно отстаем от Москвы в две недели. Москва сейчас отмечает падение — у них пошёл спад. Поэтому я думаю, что у нас еще неделю-две будет какой-то подъем, потому что мы хорошо так прибавляем по количеству заболевших, но в любом случаем наступит снижение, это точно произойдет», — сказал Сарана 19 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».



Тем временем в Петербурге уже частично вернули масочный режим и решили досрочно закончить учебу для младшей школы из-за быстрого роста числа заболевших.

