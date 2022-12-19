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    Новый год Петербург может встретить на пике эпидемии гриппа

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    2 комментария

    Рост заболеваемости гриппом в Петербурге еще будет одну-две недели, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

    «Как показывает опыт, мы примерно отстаем от Москвы в две недели. Москва сейчас отмечает падение — у них пошёл спад. Поэтому я думаю, что у нас еще неделю-две будет какой-то подъем, потому что мы хорошо так прибавляем по количеству заболевших, но в любом случаем наступит снижение, это точно произойдет», — сказал Сарана 19 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

    Тем временем в Петербурге уже частично вернули масочный режим и решили досрочно закончить учебу для младшей школы из-за быстрого роста числа заболевших.

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок19 Дек 2022 в 20:46
    Панятна. Ещё одну-две недели можно не опасаться военкомов. :)
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