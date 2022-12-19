Грипп пострашнее ковида: как Россию накрывает новая эпидемия

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Досрочные каникулы, дистант, масочный режим — всё это теперь вводят из-за гриппа. Петербург стал одним из первых, кто дал отпор быстро растущей эпидемии. «Фонтанка» рассказывает, как борются с распространением заразы другие регионы — от Москвы до Сибири. Где-то уже отменили новогодние утренники.



К 21 декабря в Петербурге закончит учиться начальная школа. У родителей есть возможность забрать детей на досрочные каникулы. Те, кому нужно работать, смогут оставить детей на кружки и развивающие уроки. С 14 декабря в городе вернули масочный режим в медучреждениях, ввели усиленную дезинфекцию на транспорте, ограничили госпитализацию детей.



«Сегодня количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Петербурге превысило 70 тысяч человек. На дистанционный формат переведено 244 класса в 71 школе. И темпы заболеваемости продолжают расти, — рассказала на странице во «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина. — Как говорят медики: грипп наверстывает свое за два года, когда его практически вытеснила пандемия коронавируса. И если коронавирус был опаснее для взрослых, с гриппом всё ровно наоборот. Больше половины заболевших — дети».



В Ленинградской области поступили радикальнее — 23 декабря для школьников соседнего региона станет последним учебным днём в 2022-м году.

«Для того чтобы остановить цепочку заболеваемости, необходимо увеличить период разобщённости в школах хотя бы до двух недель. В связи с этим учебная четверть для учеников 1–11 классов завершится чуть раньше. Сегодня на карантине по гриппу и ОРВИ в Ленинградской области 197 классов в 57 школах — это порядка 5 тысяч детей», — сообщил зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов в официальном Telegram-канале облправительства.



В Псковской области вместо младшей школы отправили на каникулы старшую. Как объяснил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале, с 19 по 25 декабря удаленно, из дома, будут заниматься школьники 5–11 классов всех общеобразовательных организаций Пскова. При этом младшие классы переводятся на работу в режиме дежурных групп без объединения обучающихся из разных классов.

«Как показывают данные Роспотребнадзора, в Пскове эпидпорог по гриппу превышен на 155 % . Причём среди заболевших больше половины ( 65 % ) — дети», — объяснил Ведерников во «ВКонтакте».



Все школы Тамбова с 17 по 24 декабря переводят на дистант. «За минувшую неделю количество заболевших ОРВИ среди учащихся 1–11 классов в областном центре выросло в 2,6 раза, что выше среднероссийского показателя в этой возрастной группе», — сообщила пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале. Тюменские школьники также отправлены на дистанционное обучение. Вместе с ними временно приостановили работу или перешли на удаленку учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.



«Зарегистрировано 32 811 случаев заболеваний ОРВИ с 5 по 11 декабря, что на 80 % больше, чем неделей ранее. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный — среди школьников 7–14 лет на 83 % и среди взрослого населения на 91 % », — сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в Telegram-канале правительства региона.

С 19 декабря во всех школах Екатеринбурга ввели дистанционное обучение на неделю. А с 26 декабря все образовательные учреждения Свердловской области досрочно уйдут на каникулы.



Масочный режим в разных видах — от больниц до мест массового присутствия людей — возвращают регионы по всей стране: от Благовещенска до Ростовской области.

Как объясняла глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова, ограничения должны помочь сбить темпы роста заболеваемости и сохранить возможность провести новогодние утренники в садиках и ёлки в школах. Но если не получится, то их придется отменить. В некоторых регионах страны это уже произошло.



В Курске массовые новогодние мероприятия отменили в детсадах. Из-за болезни их не посещают уже 60 % детей.

«На текущую дату процент посещения составляет 40 % . Это всего 7 761 ребенок. В связи с этим новогодние массовые мероприятия в детских садах проводить не планируем, поскольку достаточно высокий процент заболеваемости», — цитирует главу города Игоря Куцака «Интерфакс».



Аналогичные меры обсуждают в Самарской области — 19 декабря решение должен вынести оперштаб, сообщает «КТВ -Луч».

В Москве на фоне всероссийских рекордов заболеваемости всё спокойно и действует более мягкий режим. Столичный Роспотребнадзор распоряжений по каникулам не давал. Лишь предписал, как и везде, при отсутствии 20 % детей в классе приостановливать учебный процесс. А в учреждениях здравоохранения и соцзащиты населения рекомендовал ношение масок.

Столичные власти заявили, что у них достаточно ресурсов, чтобы справиться с подъемом заболеваемости и такими мерами.

«Мы имеем уже регулярные волны ковида, классический сезон заболевания ОРВИ и гриппом, давно забытый свиной грипп. При этом москвичи не возмущаются ни по доступности, ни по качеству поликлиник», — цитирует ТАСС заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

