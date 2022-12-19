Грипп пострашнее ковида: как Россию накрывает новая эпидемия

Досрочные каникулы, дистант, масочный режим — всё это теперь вводят из-за гриппа. Петербург стал одним из первых, кто дал отпор быстро растущей эпидемии. «Фонтанка» рассказывает, как борются с распространением заразы другие регионы — от Москвы до Сибири. Где-то уже отменили новогодние утренники.
К 21 декабря в Петербурге закончит учиться начальная школа. У родителей есть возможность забрать детей на досрочные каникулы. Те, кому нужно работать, смогут оставить детей на кружки и развивающие уроки. С 14 декабря в городе вернули масочный режим в медучреждениях, ввели усиленную дезинфекцию на транспорте, ограничили госпитализацию детей.
«Сегодня количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Петербурге превысило 70 тысяч человек. На дистанционный формат переведено 244 класса в 71 школе. И темпы заболеваемости продолжают расти, — рассказала на странице во «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина. — Как говорят медики: грипп наверстывает свое за два года, когда его практически вытеснила пандемия коронавируса. И если коронавирус был опаснее для взрослых, с гриппом всё ровно наоборот. Больше половины заболевших — дети».
В Ленинградской области поступили радикальнее — 23 декабря для школьников соседнего региона станет последним учебным днём в 2022-м году.
«Для того чтобы остановить цепочку заболеваемости, необходимо увеличить период разобщённости в школах хотя бы до двух недель. В связи с этим учебная четверть для учеников 1–11 классов завершится чуть раньше. Сегодня на карантине по гриппу и ОРВИ в Ленинградской области 197 классов в 57 школах — это порядка 5 тысяч детей», — сообщил зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов в официальном Telegram-канале облправительства.
В Псковской области вместо младшей школы отправили на каникулы старшую. Как объяснил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале, с 19 по 25 декабря удаленно, из дома, будут заниматься школьники 5–11 классов всех общеобразовательных организаций Пскова. При этом младшие классы переводятся на работу в режиме дежурных групп без объединения обучающихся из разных классов.
«Как показывают данные Роспотребнадзора, в Пскове эпидпорог по гриппу превышен на
Все школы Тамбова с 17 по 24 декабря переводят на дистант. «За минувшую неделю количество заболевших ОРВИ среди учащихся 1–11 классов в областном центре выросло в 2,6 раза, что выше среднероссийского показателя в этой возрастной группе», — сообщила пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале.
Тюменские школьники также отправлены на дистанционное обучение. Вместе с ними временно приостановили работу или перешли на удаленку учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
«Зарегистрировано 32 811 случаев заболеваний ОРВИ с 5 по 11 декабря, что на
С 19 декабря во всех школах Екатеринбурга ввели дистанционное обучение на неделю. А с 26 декабря все образовательные учреждения Свердловской области досрочно уйдут на каникулы.
Масочный режим в разных видах — от больниц до мест массового присутствия людей — возвращают регионы по всей стране: от Благовещенска до Ростовской области.
Как объясняла глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова, ограничения должны помочь сбить темпы роста заболеваемости и сохранить возможность провести новогодние утренники в садиках и ёлки в школах. Но если не получится, то их придется отменить. В некоторых регионах страны это уже произошло.
В Курске массовые новогодние мероприятия отменили в детсадах. Из-за болезни их не посещают уже
«На текущую дату процент посещения составляет
Аналогичные меры обсуждают в Самарской области — 19 декабря решение должен вынести оперштаб, сообщает «КТВ -Луч».
В Москве на фоне всероссийских рекордов заболеваемости всё спокойно и действует более мягкий режим. Столичный Роспотребнадзор распоряжений по каникулам не давал. Лишь предписал, как и везде, при отсутствии
Столичные власти заявили, что у них достаточно ресурсов, чтобы справиться с подъемом заболеваемости и такими мерами.
«Мы имеем уже регулярные волны ковида, классический сезон заболевания ОРВИ и гриппом, давно забытый свиной грипп. При этом москвичи не возмущаются ни по доступности, ни по качеству поликлиник», — цитирует ТАСС заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Илья Казаков, «Фонтанка.ру»