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    В Петербурге 13 человек в реанимации с новым гриппом

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    7 комментариев

    В Петербурге есть те, кто попал в реанимацию и на ИВЛ с вернувшимся гриппом, рассказал главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев.

    «На сегодняшний день у нас реанимационные койки заняты. Все заняты. На утро — 13 человек у нас на ИВЛ, и два из них на ЭКМО. Да, с тяжелым поражением легких», — заявил Гусев 19 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

    Амбулаторно в Петербурге лечатся уже почти 40 тысяч человек. И лишь у семи тысяч есть подтвержденный коронавирус. У остальных — что-то другое.

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    Комментарии 7

    Mustamyaki19 Дек 2022 в 21:26
    Маловато новостей про сопли!
    +2−0
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