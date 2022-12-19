В Петербурге 13 человек в реанимации с новым гриппом

В Петербурге есть те, кто попал в реанимацию и на ИВЛ с вернувшимся гриппом, рассказал главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев.



«На сегодняшний день у нас реанимационные койки заняты. Все заняты. На утро — 13 человек у нас на ИВЛ, и два из них на ЭКМО. Да, с тяжелым поражением легких», — заявил Гусев 19 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

Амбулаторно в Петербурге лечатся уже почти 40 тысяч человек. И лишь у семи тысяч есть подтвержденный коронавирус. У остальных — что-то другое.