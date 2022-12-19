Беглов призвал петербуржцев носить маски

Губернатор Александр Беглов призвал петербуржцев подумать о защите здоровья и надеть маски. Это стало бы качественной профилактикой гриппа и ОРВИ. Кроме того, градоначальник в традиционном радиообращении напомнил про досрочные каникулы в младшей школе.



«Вторая четверть в начальных классах, с первого по четвертый, будет в Петербурге завершена досрочно, 20 декабря. Делаем это, чтобы, с одной стороны, не лишать детвору новогодних елок и представлений, а с другой — сдержать рост заболевания. Если такого ребенка не с кем оставить дома, он может продолжить очные занятия до 28 декабря, официального начала каникул. Призываю родителей по возможности отказаться от посещения школы учениками младших классов», — процитировали Александра Беглова 19 декабря в Смольном.