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    Беглов призвал петербуржцев носить маски

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    Губернатор Александр Беглов призвал петербуржцев подумать о защите здоровья и надеть маски. Это стало бы качественной профилактикой гриппа и ОРВИ. Кроме того, градоначальник в традиционном радиообращении напомнил про досрочные каникулы в младшей школе.

    «Вторая четверть в начальных классах, с первого по четвертый, будет в Петербурге завершена досрочно, 20 декабря. Делаем это, чтобы, с одной стороны, не лишать детвору новогодних елок и представлений, а с другой — сдержать рост заболевания. Если такого ребенка не с кем оставить дома, он может продолжить очные занятия до 28 декабря, официального начала каникул. Призываю родителей по возможности отказаться от посещения школы учениками младших классов», — процитировали Александра Беглова 19 декабря в Смольном.

    Как писала «Фонтанка», в Петербурге по домам лечатся уже почти 40 тысяч человек. У большинства ОРВИ и грипп. Реанимационные койки в больнице им. Боткина заняты целиком.

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    Комментарии 13

    своих не бросаем19 Дек 2022 в 22:27
    чемодан вокзал Баку
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