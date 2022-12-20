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    500 классов закрыты в Петербурге из-за гриппа и ОРВИ

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    Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге продолжает расти — болеют все, независимо от возраста, на карантин закрыты пять сотен классов, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Катаева.

    Как рассказала Катаева на пресс-конференции в ТАСС 20 декабря, эпидпорог в Петербурге превышен на 113 %. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла на 104 %. Увеличение идет абсолютно во всех возрастных группах, в том числе у детей. На сегодня закрыты и переведены на карантин порядка 500 классов.

    Ранее вице-губернатор Ирина Потехина сообщала о 244 классах на карантине.

    Младшая школа 20 декабря учится последний день. Дальше — каникулы по желанию.

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