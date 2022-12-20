500 классов закрыты в Петербурге из-за гриппа и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге продолжает расти — болеют все, независимо от возраста, на карантин закрыты пять сотен классов, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Катаева.

Как рассказала Катаева на пресс-конференции в ТАСС 20 декабря, эпидпорог в Петербурге превышен на 113 %. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла на 104 %. Увеличение идет абсолютно во всех возрастных группах, в том числе у детей. На сегодня закрыты и переведены на карантин порядка 500 классов.

Ранее вице-губернатор Ирина Потехина сообщала о 244 классах на карантине.