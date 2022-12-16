Нельзя, чтобы ребенок болел «на ногах». Врач рассказал, что дети переносят тяжелее — грипп или ковид

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин Поделиться Поделиться





Под грипп, ОРВИ и коронавирус в Петербурге перепрофилируются отделения в детских больницах, в них заняты уже 1000 коек. Число нуждающихся в стационарной помощи растет, за месяц — вдвое. Как сообщают в комитете по здравоохранению, в госпитализации нуждаются 220–230 детей в сутки — это очень много и, скорее всего, не предел.



Святой Ольги, дополнительные койки открыли в ДГБ № 5 им. Филатова. Сегодня, 16 декабря в Городской инфекционной больнице им. Боткина на Пискаревском проспекте еще одно отделение перепрофилируется для приема детей с ОРВИ. Оно рассчитано на 48 койко-мест, значит, теперь будет 96 — первое отделение для них было открыто еще в начале осени. Но мест не хватает.



Детей принимают в частично перепрофилированных детских городских больницах № 22 (Колпино), Святой Ольги, дополнительные койки открыли в ДГБ № 5 им. Филатова. Сегодня, 16 декабря, в Городской инфекционной больнице им. Боткина на Пискаревском проспекте еще одно отделение перепрофилируется для приема детей с ОРВИ. Оно рассчитано на 48 койко-мест, значит, теперь будет 96 — первое отделение для них было открыто еще в начале осени. Но мест не хватает.



На инфекционных койках в ДГБ Святой Ольги сейчас лечатся 250 детей с признаками ОРВИ в пяти отделениях из восьми. Поскольку плановая госпитализация закрыта с 13 декабря, из оставшихся трех неинфекционных отделений дети выписываются или переводятся в другие больницы.

В ДГБ № 5 им. Филатова — основном городском стационаре, в котором лечат инфицированных детей, уже 485 коек — в 13 отделениях принимают с гриппом, ОРВИ и коронавирусом, в их числе — 4 перепрофилированных хирургических отделения. Об этом «Фонтанке» рассказала главный врач больницы Людмила Исанкина.



Служба скорой помощи часто направляет бригады в зависимости от потребности. Если ребенок, например, с эпилепсией болеет гриппом и у него случились судороги, то по экстренным показаниям его везут в Городскую больницу Святой Ольги, здесь одновременно лечат неврологи и инфекционисты. Если детям с симптомами ОРВИ требуется операция, их везут в ДГБ № 5.

Что тяжелее — грипп или ковид?

В стационарах говорят, что соотношение поступающих с разными респираторными вирусами, гриппом и коронавирусом постоянно меняется. Но уже точно известно, что удельный вес гриппа в числе всех возбудителей заболевания начал увеличиваться.



Еще в первую и вторую волны коронавируса инфекционисты говорили, что у детей грипп, в сравнении с ковидом, гораздо чаще протекает очень тяжело. Но главный врач ДГБ Святой Ольги Татьяна Начинкина говорит: «Грипп значительно более распространен, поэтому абсолютное число тяжелых форм больше, чем было зарегистрировано в период распространения коронавирусной инфекции. Относительное же количество случаев тяжелого течения гриппа не больше, чем при COVID-19». Сейчас в больнице лечат в основном детей со средней степенью тяжести заболевания.



Петербургские врачи говорят, что самая частая причина тяжелого течения гриппа и ОРВИ — наличие сопутствующих хронических заболеваний, которые не только ослабляют защитные функции организма, но и сами обостряются из-за инфекции. Таких детей в период эпидемии необходимо особенно оберегать от контактов.

Кроме того, нельзя допускать, чтобы заболевание ребенок переносил «на ногах», даже если его самочувствие не особенно нарушено. У таких детей тяжелые формы случаются намного чаще, особенно если несвоевременно начато лечение.



Когда заболеваемость перестанет расти

Дети уйдут на новогодние каникулы и будут разобщены. А когда вернутся в свои коллективы — детсадовские или школьные — иммунная прослойка уже будет значимой, учитывая нынешний уровень заболеваемости, считает главный врач больницы Святой Ольги: «И мы можем рассчитывать на то, что заболеваемость постепенно будет уменьшаться. В любом случае решение о возврате больницы в обычный режим работы будет зависеть от эпидемиологической обстановки, принимать его будет комитет по здравоохранению совместно с Роспотребнадзором».



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

