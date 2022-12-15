«Почему не на кыргызском?» Спикер парламента Киргизии запретил министру выступать на русском языке

На заседании парламента Киргизии спикер Нурланбек Шакиев запретил министру природных ресурсов, экологии и технадзора Динаре Кутмановой выступать на русском языке с докладом. Глава ведомства продолжила выступление на государственном языке — киргизском. Трансляцию 15 декабря проводил АКИ-TV.
Кутманова перед началом выступления попросила зачитать данные на русском языке. Однако спикер перебил: «Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на кыргызском?» (перевод по AKИpress).
Министр согласилась продолжить на госязыке.
В конце ноября спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал срочно изменить русские названия районов в Бишкеке.