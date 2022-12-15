    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -11

    5 м/с, ю-з

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.36eur67.45

    «Почему не на кыргызском?» Спикер парламента Киргизии запретил министру выступать на русском языке

    1198
    7 комментариев

    На заседании парламента Киргизии спикер Нурланбек Шакиев запретил министру природных ресурсов, экологии и технадзора Динаре Кутмановой выступать на русском языке с докладом. Глава ведомства продолжила выступление на государственном языке — киргизском. Трансляцию 15 декабря проводил АКИ-TV.

    Кутманова перед началом выступления попросила зачитать данные на русском языке. Однако спикер перебил: «Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на кыргызском?» (перевод по AKИpress).

    Министр согласилась продолжить на госязыке.

    В конце ноября спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал срочно изменить русские названия районов в Бишкеке.

    Киргизский язык в республике является государственным, русский язык в стране объявлен официальным.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close