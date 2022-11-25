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    Спикер парламента Киргизии призвал срочно изменить русские названия районов Бишкека

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    К переименованию в экстренном порядке всех названий районов столицы Киргизии Бишкека на киргизский язык призвал спикер парламента страны Нурлан Шакиев. Об этом он заявил 25 ноября во время выступления на общенародном курултае страны, передает ТАСС.

    «Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках», — сказал он.

    Парламентарий уточнил, что пока до конца не удалось реализовать планы по развитию государственного языка в Киргизии.

    Киргизский язык в республике является государственным, русский язык в стране объявлен официальным.

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