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    После нападения на шоумена Барецкого в Петербурге возбуждено уголовное дело по удивительной статье

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    4 комментария

    Полиция Московского района возбудила уголовное дело после конфликта у клуба, в котором пострадал шоумен Станислав Барецкий. Выбор статьи крайне странный.

    Нападение пятерых мужчин (по версии Барецкого), или же кулачная дуэль (снятая уличной камерой), после которой у шоумена отняли телефон и 120 тыс рублей, было квалифицировано как «кража с причинением значительного ущерба гражданину», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 декабря.

    Барецкий, как писала «Фонтанка», после отдыха в клубе попал в больницу с травмами лица. После оказания помощи его отпустили лечить синяки домой.

    Его обидчики пока не задержаны.

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    Комментарии 4

    Zet12 Дек 2022 в 11:01
    Сериал на Фонтанке о шоумене набирает обороты. На правах рекламы...
    +0−0
    kоt-obormot12 Дек 2022 в 10:59
    Довыкабенивалось...
    +0−0
    Заливщик голосовых планок12 Дек 2022 в 10:44
    "Неустановленной группой лиц"? :)
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