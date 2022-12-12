После нападения на шоумена Барецкого в Петербурге возбуждено уголовное дело по удивительной статье

Полиция Московского района возбудила уголовное дело после конфликта у клуба, в котором пострадал шоумен Станислав Барецкий. Выбор статьи крайне странный.



Нападение пятерых мужчин (по версии Барецкого), или же кулачная дуэль (снятая уличной камерой), после которой у шоумена отняли телефон и 120 тыс рублей, было квалифицировано как «кража с причинением значительного ущерба гражданину», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 декабря.



Барецкий, как писала «Фонтанка», после отдыха в клубе попал в больницу с травмами лица. После оказания помощи его отпустили лечить синяки домой.

