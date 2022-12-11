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    Давили толпой, кричали странное. После нападения в Петербурге Барецкий задержался в больнице

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    17 комментариев
    Фото: предоставлено PR-директором Вадимом Горжанкиным
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    Стали известны подробности драки у бара в Московском районе Петербурга, стоившей Стасу Барецкому здоровья и 120 тысяч рублей. Число противников кратно выросло, в больнице пострадавшему пришлось провести не один час.

    Как сообщил «Фонтанке» PR-менеджер шоумена Вадим Горжанкин, во втором часу дня Барецкий ещё оставался в больнице и говорил, что самочувствие — тяжёлое. Помимо ушибов, страдает от классических симптомов сотрясение мозга: сознание путается, концентрироваться сложно.

    Причины утреннего конфликта на Московском проспекте ему неясны. Со слов шоумена, нападавшие брали числом: человек пять активнее, ещё несколько стояли поблизости. Подошли, начали задираться, от одного из них услышал «Это тебе за Украину». Самому Барецкому претензия показалась странной, с какими именно его действиями или высказываниями она связана, он не понял.

    Предварительно полиции было известно о двух мужчинах, которые около шести часов утра у бара повздорили с Барецким и, с его слов, силой отобрали телефон и 120 тысяч рублей. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по данному факту проводится проверка.

    Фото: предоставлено PR-директором Вадимом Горжанкиным

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    Комментарии 17

    своих не бросаем11 Дек 2022 в 18:15
    просто о синиболе подзабыли, последний его перформанс был сжигание древней бэмэвэ в поддержку импортозамещения...
    +0−0
    Майор Пронин11 Дек 2022 в 18:01
    Зная физическое состояние Стаса, могу только сказать, что, видимо, он был так пьян, что "голуби по нему ходят, а он" кыш" сказать не может...
    +2−1
    28021220011 Дек 2022 в 17:41
    В смысле он за Украину ответил? Или наоборот? Надо на камерах посмотреть.
    +0−0
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