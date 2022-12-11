Давили толпой, кричали странное. После нападения в Петербурге Барецкий задержался в больнице

Стали известны подробности драки у бара в Московском районе Петербурга, стоившей Стасу Барецкому здоровья и 120 тысяч рублей. Число противников кратно выросло, в больнице пострадавшему пришлось провести не один час.
Как сообщил «Фонтанке» PR-менеджер шоумена Вадим Горжанкин, во втором часу дня Барецкий ещё оставался в больнице и говорил, что самочувствие — тяжёлое. Помимо ушибов, страдает от классических симптомов сотрясение мозга: сознание путается, концентрироваться сложно.
Причины утреннего конфликта на Московском проспекте ему неясны. Со слов шоумена, нападавшие брали числом: человек пять активнее, ещё несколько стояли поблизости. Подошли, начали задираться, от одного из них услышал «Это тебе за Украину». Самому Барецкому претензия показалась странной, с какими именно его действиями или высказываниями она связана, он не понял.
Предварительно полиции было известно о двух мужчинах, которые около шести часов утра у бара повздорили с Барецким и, с его слов, силой отобрали телефон и 120 тысяч рублей. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по данному факту проводится проверка.