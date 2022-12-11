    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    764мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.38eur65.84

    В Петербурге у бара «Руки Вверх» ограбили Барецкого. Шоумена увезли в больницу

    8775
    20 комментариев
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться

    Полиция Московского района Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта, в результате которого в больнице оказался Стас Барецкий. В карман к шоумену дерзнули залезть двое.

    О нападении на Барецкого полицейские узнали из телефонограммы из больницы 11 декабря. Скорая увезла его от бара на Московском проспекте, 111, воскресным утром без телефона и с пустыми карманами. По этому адресу двадцать лет располагался «Папанин», летом превратившийся в самый большой бар сети музыканта Сергея Жукова в России.

    Пострадавший объяснил своё состояние неудачным разговором рядом с заведением. С его слов, около шести часов утра двое мужчин после жаркого спора силой отобрали у него смартфон и 120 тысяч рублей.

    «По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента», — сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Состояние шоумена медики оценили как удовлетворительное.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 20

    Leningradas_Velns11 Дек 2022 в 14:24
    этого - не жалко
    +0−0
    Wert11 Дек 2022 в 14:21
    "Если пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк."
    И здоровье.
    +0−0
    AGP11 Дек 2022 в 14:20
    Очередная, но редкая "Минута славы" у Стасика, прочитают и вспомнят, что есть такой персонаж
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close