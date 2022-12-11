В Петербурге у бара «Руки Вверх» ограбили Барецкого. Шоумена увезли в больницу

Полиция Московского района Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта, в результате которого в больнице оказался Стас Барецкий. В карман к шоумену дерзнули залезть двое.



О нападении на Барецкого полицейские узнали из телефонограммы из больницы 11 декабря. Скорая увезла его от бара на Московском проспекте, 111, воскресным утром без телефона и с пустыми карманами. По этому адресу двадцать лет располагался «Папанин», летом превратившийся в самый большой бар сети музыканта Сергея Жукова в России.