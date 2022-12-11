В Петербурге у бара «Руки Вверх» ограбили Барецкого. Шоумена увезли в больницу

Полиция Московского района Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта, в результате которого в больнице оказался Стас Барецкий. В карман к шоумену дерзнули залезть двое.
О нападении на Барецкого полицейские узнали из телефонограммы из больницы 11 декабря. Скорая увезла его от бара на Московском проспекте, 111, воскресным утром без телефона и с пустыми карманами. По этому адресу двадцать лет располагался «Папанин», летом превратившийся в самый большой бар сети музыканта Сергея Жукова в России.
Пострадавший объяснил своё состояние неудачным разговором рядом с заведением. С его слов, около шести часов утра двое мужчин после жаркого спора силой отобрали у него смартфон и 120 тысяч рублей.
«По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента», — сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Состояние шоумена медики оценили как удовлетворительное.